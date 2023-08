Orban: Forţa Dreptei are ca obiectiv obţinerea unui procent între 7% şi 10% la alegerile europarlamentare

El susţine că Forţa Dreptei este partidul cu cea mai rapidă creştere din România.



"Obiectivul nostru este să luăm între 7 şi 10 procente la europarlamentare. Un scor bun la europarlamentare va potenţa o creştere mai rapidă ulterioară. Sunt un om realist. Nu îmi fixez obiective să iau 90% sau 15%. Suntem un partid în curs de dezvoltare", a afirmat Orban.



Potrivit acestuia, Forţa Dreptei are deja organizaţii constituite în aproximativ 500 de unităţi administrativ teritoriale din totalul celor 3.300 din România.



"Suntem un partid care are un an şi trei luni vechime. Niciun alt partid nu s-a dezvoltat atât de repede, iar dezvoltarea este în nişte condiţii de ostilitate maximă, pentru că PSD - PNL calcă în picioare pe oricine are altă opinie şi pe oricine încearcă să îşi exprime o opinie critică faţă de ei", a adăugat liderul Forţei Dreptei.