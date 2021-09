Orban: Guvernul a câştigat o zi. Moţiunea PSD dezbătută la o zi faţă de propunerea respinsă pentru cealaltă

Foto Lucian Alecu Ludovic Orban Ludovic Orban

Ludovic Orban, preşedintele Camerei Deputaţilor, a precizat, marţi, că Guvernul Cîţu "a câştigat o singură zi", pentru că moţiunea de cenzură iniţiată de PSD se va vota marţea viitoare, la doar o zi distanţă faţă de data propusă pentru dezbaterea moţiunii USR PLUS - AUR care a fost respinsă în Birourile permanente reunite.



"Reprezentanţii PSD şi PNL, mai puţin subsemnatul, au încălcat din nou Constituţia şi principiul statului de drept refuzând programarea moţiunii de cenzură iniţiată de parlamentarii USR PLUS şi AUR, în acelaşi timp, programând moţiunea de cenzură depusă de PSD. Personal nu pot să înţeleg o asemenea conduită. În Parlament şi în Birourile permanente reunite trebuie să primeze un comportament conform cu prevederile constituţionale, cu prevederile regulamentare. Prin toate deciziile CCR, inclusiv cea de astăzi, împiedicarea derulării moţiunii de cenzură, împiedicarea programării zilei de dezbatere şi vot a moţiunii iniţiate de parlamentarii USR PLUS şi AUR reprezintă o încălcare a Constituţiei şi a principiului constituţional al statului de drept. Guvernul Cîţu a câştigat doar o zi. Dacă se dezbătea moţiunea USR PLUS, propunerea era pentru luni, iar moţiunea de cenzură a PSD se dezbate şi votează marţi", a spus Orban, la Parlament.