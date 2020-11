Orban, la sediul de campanie din București: PNL este singura forță politică ce are capacitatea să pună punct acestei dominații a PSD din Parlament

Premierul Ludovic Orban a declarat, joi, că PNL este singurul partid care are capacitatea să învingă PSD. De asemenea, acesta a afirmat că, de un an, majoritatea PSD din Parlament „a sabotat, modificat, denaturat” aproape tot ceea ce dorește Executivul „să facă bun”.

„Mai avem un mic pas. Din păcate, de un an de zile, aproape tot ce vrea să facă bun Guvernul este sabotat, întârziat, modificat, denaturat de o majoritate PSD din Parlament care îşi bate joc de România şi care reprezintă cel mai mare inamic al României. PNL este singura forţă politică ce are capacitatea să pună punct acestei dominaţii a PSD din Parlament, este singura forţă politică ce are capacitatea să învingă PSD, aşa cum am demonstrat la europarlamentare, la prezidenţiale şi la locale şi noi suntem cei care avem capacitatea să formăm o majoritate parlamentară care să ţină PSD pe tuşă cel puţin opt ani de zile, o majoritate parlamentară responsabilă, care să aibă capacitatea să pună în practică un program de guvernare care să ducă România pe locul pe care îl merită. (...) Suntem departe de ceea ce ne dorim", a afirmat Orban, la sediul de campanie al PNL București.

Orban a mai afirmat că inamicul principal al PNL „nu este PSD, nu este COVID”, ci „sărăcia”.

„Vrem să dăm o şansă la o viaţă decentă, la o viaţă prosperă fiecărui cetăţean român, fiecărui copil, fiecărui adolescent, fiecărui bunic sau părinte, dar acest lucru nu se poate realiza decât pe o mobilizare exemplară a eforturilor societăţii care să fie conduse de un Guvern responsabil şi de o majoritate parlamentară serioasă şi reformatoare", a mai spus Orban.

Șeful Executivului a mai specificat că Guvernul va prijini proiectele primarului general al Capitalei, Nicușor Dan, care a fost prezent la evenimentul de joi, alături de ministrul Muncii, Violeta Alexandru, și ministrul de Finanțe, Florin Cîțu.