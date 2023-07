Florentin Pandele: Bunul Dumnezeu ne este martor că totul este bine regizat

„Bunul Dumnezeu ne este martor că totul este bine regizat, împotriva Gabrielei și a mea! CEI VINOVAȚI SĂ PLĂTEASCĂ! Au reușit să scape de ea!...”, a postat soţul Gabrielei Firea.

Gabriela Firea și-a dat vineri demisia din funcția de ministru al Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse. Demisia vine în urma scandalului legat de „azilele groazei” și survine după cea a ministrului Muncii, Marius Budăi, înregistrată joi.

„Am decis, cu mare regret, dar hotărâtă și cu fruntea sus, să plec din Guvernul României. Am avut acum câteva minute o întâlnire cu domnul prim-ministru Marcel Ciolacu în care i-am prezentat demisia din funcția de ministru al Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse. Nu am de ce să mă rușinez, nu am nicio vină, nu aș fi acceptat să se întâmple ceva rău cu vreo persoană și să nu reacționez”, a scris pe Facebook Firea.

Ea susținea că pleacă din Guvern pentru ca premierul „să poată lucra în liniște proiectele economice și sociale bune pentru români, la fel miniștrii PSD și PNL, să-și poată prezenta munca”.

Ea a anunțat că se suspendă și din funcția de președinte al PSD București.

(sursa: Mediafax)