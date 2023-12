Umaniștii se țin de cuvânt: conferință de alegeri într-un fief PNL

PUSL a anunțat cu această ocazie că la președinția Consiliului Județean Ilfov îl va susține pe liberalul Hubert Thuma, actualul președinte al CJ Ilfov, anunță PUSL într-un comunicat de presă.

„Începând de astăzi domnul Hubert Thuma are susținerea noastră, a PUSL. Probabil noi vom depune doar listă de consilieri și îl vom susține cu toată puterea noastră, pentru că știe ce are de făcut. Vedeți, fac o paralelă cu Ministerul Transporturilor. De ce nu avem 50 de kilometri de autostradă dați în folosință într-un an, dar am tăiat 200 de kilometri de panglică. Pentru că tot s-au schimbat. De aceea la Ilfov vrem continuitate, Hubert a demonstrat că poate să coabiteze cu toți factorii politici, în interesul județului”, a spus Cristian Popescu Piedone.

Costin Ojog a exercitat funcția de președinte interimar al PUSL Ilfov, până la alegerile de vineri.

„Îmi doresc ca acest partid și această organizație să crească de la zi la zi, să reușim ca în anul electoral ce urmează, unul extrem de greu, să câștigăm primării, consilii locale și să fie un an bun pentru toată lumea” a afirmat Costin Ojog, președintele ales al PUSL Ilfov.

Alături de PUSL a fost și președintele CJ Ilfov, Hubert Thuma.

„Vă mulțumesc pentru oportunitate și pentru încredere. Avem multe lucruri în comun, dorința de a crește și de a dezvolta Ilfovul. Politica se face în general cu oameni de valoare și văd mulți oameni de valoare aici în sală, sunt convins că mulți dintre dumneavoastră veți fi consilieri locali și județeni, primari, parlamentari și împreună vă aștept să dezvoltăm județul nostru”, le-a transmis Hubert Thuma celor prezenți.

Lavinia Șandru, președintele Institutului de Studii Social Liberale al PUSL a salutat decizia de a-l susține pe Hubert Thuma pentru președinția CJ Ilfov.

„Mă bucur că azi, la evenimentul nostru s-au întâlnit două repere ale administrației publice, Cristian Popescu Piedone și Hubert Thuma. Doi oameni care au dovedit că și administrația publică, la fel ca și politica, trebuie să se facă așa cum spune tot timpul PUSL - cu demnitate, onoare și curaj. Atunci când una din cele trei virtuți ale ființei umane lipsește, apar și derapajele”, a spus Lavinia Șandru.

Hubert Thuma nu este primul politician al altui partid pentru care PUSL își exprimă susținerea, umaniștii făcând un gest similar în urmă cu câteva luni, atunci când au anunțat că îl susțin pe Daniel Băluță pentru un nou mandat la Primăria Sectorului 4.

