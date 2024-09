Pensiile sub 3000 de lei nu vor mai fi impozitate din octombrie

De exemplu, unui pensionar care în acest moment are o pensie de 2900 de lei, i se oprește un impozit de 90 de lei pentru cei 900 de lei care depășesc pragul până la care se aplică scutirea de impozit. Începând de luna viitoare însă, același pensionar va rămâne cu suma întreagă.

Pe de altă parte, un pensionar care are un venit brut de 5000 de lei, în luna septembrie va plăti un impozit de 300 de lei. În cazul în care în luna octombrie va fi adoptată măsura, acesta va plăti un impozit de 200 de lei.

Ministrul Muncii, Simona Bucura-Oprescu, a confirmat recent că „nicio pensie mai mică de 3000 de lei nu va mai fi impozitată” și a menționat că măsura va intra în vigoare pe 1 octombrie.

„În această seară am o veste bună pentru pensionari. Am analizat împreună cu premierul Marcel Ciolacu și am decis ca, începând cu 1 octombrie, de ziua Persoanelor Vârstnice, nicio pensie din sistemul public sub 3.000 lei nu va mai fi impozitată”, a declarat ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu.

Premierul Marcel Ciolacu a adăugat că în perioada următoare se vor analiza și eventualele imperfecțiuni ale legii privind recalcularea pensiilor, însă a asigurat că nicio pensie nu va scădea.

„Nicio pensie nu scade. Haideți să vedem exact unde sunt imperfecțiunile legii, asta am dat. Până atunci se va trimite pe fiecare categorie socio-profesională o scrisoare din partea Ministerului Muncii, se lucrează la ea și pe urmă trebuie să modificăm. Dar suntem într-o zonă, din punctul meu de vedere, relaxată, pentru că nimeni nu a pierdut niciun ban”, a afirmat premierul Ciolacu.