Piedone: Nu mi s-a părut normal atacul premierului Ciolacu pentru că nu este contracandidatul meu

Cristian Popescu Piedone a fost întrebat cum comentează ultimul atac la adresa sa din partea premierului, care a spus, marţi, despre el că este un primar bun de sector, dar nu are nicio anvergură pentru a fi primar general al Capitalei şi că "după ce trece fumul de la grătare" nu rămâne în urmă niciun program.



"Eu în primul rând vreau să fac o clarificare în faţa dumneavoastră şi ce zic, zic. Nu am să candidez niciodată la Preşedinţia României. Oamenii au început să comenteze, oamenii solicită, nu am să candidez. Dacă eram contracandidatul domniei sale la Preşedinţie, înţelegeam să coboare din Olimpul său să vorbească despre mine, trebuia să îl lase pe ăla micu' să vorbească. (...) Nu mi s-a părut normal atacul domnului premier Ciolacu pentru că nu este contracandidatul meu. Dacă contracandidatul meu, susţinut de mega-coaliţie nu este în stare să scoată două vorbe, auzindu-l că el de abia acum a început să se urce prin tramvaie, el abia acum a coborât prin metrou, el abia acum a făcut primii paşi în stradă, eu fac lucrul ăsta de 30 de ani. Vreau o confruntare corectă, directă cu candidatul, nu vreau să vină tăticu' şi mămica să mă confrunt cu ei. Eu nu am nicio treabă cu ei, fiecare cu plafonul lui de zbor", a spus acesta la sediul Biroului Electoral Central.

Piedone a adăugat că i-a rugat un singur lucru pe premierul României şi pe cei din clasa politică din ziua de astăzi - "să ridice gardul politic de la Primăria Capitalei, pentru că a fost sechestrată politic timp de 30 de ani" şi să îl mute acolo unde ştiu ei "să facă politică cel mai bine pentru ţară", la Senat, la Camera Deputaţilor, la Guvern şi la Preşedinţie.



"Să ne lase pe noi, administratorii, să ne facem treaba", a conchis acesta.