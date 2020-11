PMP solicită dezbaterea legii privind eliminarea pensiilor speciale

Partidul Mișcarea Populară a solicitat convocarea Birourilor permanente reunite ale Senatului și Camerei Deputaților pentru dezbaterea în plen a legii privind eliminarea pensiilor speciale pentru parlamentari și primari, a anunțat, marți, președintele PMP, Eugen Tomac.



„PMP azi va depune din nou o solicitare prin care cere convocarea BPR şi aducerea în plen a legii prin care cerem eliminarea pensiilor speciale pentru parlamentari şi primari. Aceasta este soluţia, eliminarea, pentru că demisia şi-a dat-o şi Dragnea şi mulţi alţii, dar pensiile au rămas", a scris Tomac, pe Facebook.



De asemenea, președintele PMP a adăugat că a fost singurul parlamentar care și-a dat demisia din Parlament pentru a nu beneficia de pensie specială.

„Eu mi-am dat demisia din Parlament anul trecut, nu anul acesta cu zece zile înainte de alegeri, dar nu le pot spune oamenilor că, odată ce mi-am dat demisia, nu voi avea pensie specială. Teoretic, nu am un mandat întreg 2016-2020, pentru că în iunie 2019 am plecat din Camera Deputaților. Eu în schimb am un mandat întreg 2012-2016 și, conform prevederilor din lege, beneficiez de pensie specială. Pentru un mandat întreg și cei doi ani și jumătate de mandat din 2016-2019. Prin urmare, ceea ce am făcut totuși pentru a nu beneficia de pensie, am declarat în plenul Camerei Deputaților, cerând sa se consemneze în stenogramă, care se publică în Monitorul Oficial că renunț la acest drept. Am fost singurul parlamentar care a făcut asta!!!", a mai scris Tomac.



Președintele PSD, Marcel Ciolacu, și liderul deputaților social-democrați, Alfred Simonis, au anunțat luni că vor demisiona din Parlament în ultima zi de mandat pentru a nu beneficia de pensie specială.



Totodată, președintele USR, Dan Barna, a precizat că deputații și senatorii partidului își vor depune demisia din Parlament marți, pentru a nu beneficia de pensie special.