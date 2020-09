PNL acuză: PSD încearcă să influențeze rezultatul alegerilor!

PNL București susține că PSD „își bate joc de voturile bucureștenilor, demonstrând că a rămas același partid nereformat, care este dispus să apeleze la practici ilegale, pentru a deturna voința alegătorilor”.

„PNL București condamnă multiplele nereguli apărute în procesul de numărare a voturilor la alegerile locale, în Capitală, în special în Sectorul 1 și în Sectorul 5. PSD își bate joc de voturile bucureștenilor, demonstrând că a rămas același partid nereformat, care este dispus să apeleze la practici ilegale, pentru a deturna voința alegătorilor”, se arată într-un comunicat de presă al PNL București.

Filiala Sector 5 a PNL a solicitat Biroului Electoral al Circumscripției electorale a Sectorului 5 să dispună renumărarea tuturor buletinelor de vot pentru alegerea Primarului, Consiliului Local al Sectorului 5 și Consiliului General al Municipiului București în Sectorul 5 și consideră că „întregul proces electoral desfășurat pe raza sectorului a fost viciat”.

„În Sectorul 5, sunt dovezi că, într-o singură secție de vot au fost furate 90 de voturi de la Consiliul Local Sector 5 și puse din pix către alte partide. O situație asemănătoare este la Sectorul 1, unde PNL Sector 1 și alianța USR-PLUS au descoperit nereguli menite să schimbe rezultatul votului. Candidatul PNL la Consiliul Local Sector 1, Iuliana Cristina Grigorescu, a fost cea care a descoperit un bărbat care a ieșit din clădirea care adăpostește un birou electoral având asupra lui procese verbale originale. În urma verificărilor Poliției, acesta s-a dovedit a fi candidat pe lista PSD pentru Consiliul Local Sector 1”, se mai menționează în comunicat.

Poliţia desfăşoară cercetări in rem pentru falsificarea documentelor şi evidenţelor electorale, iar AEP verifică autenticitatea celor 473 de procese verbale găsite asupra bărbatului.

„O altă neregulă în rezultatele oficiale s-a înregistrat la secția 127, unde conform procesului verbal, USR-PLUS a avut cel mai mare număr de voturi din secție, și anume 164. Cu toate acestea, pe site-ul AEP apare că Alianța are în această secție zero voturi. La Sectorul 4, la secția 759, numărul de voturi consemnat în poza procesului verbal din secția de votare e complet diferit față de datele raportate la Biroul electoral de Sector (BES), iar marii perdanți sunt USR - PLUS și PNL. PNL București solicită anchetarea cu celeritate a tuturor sesizărilor depuse și îi asigură pe locuitorii Capitalei că va lupta pentru a le apăra votul dat duminică, pe 27 septembrie”, susțin liberalii din București.

(sursa: Mediafax)