"În 2020, Nicuşor Dan câştiga funcţia de Primar General al Capitalei cu un scor de 42,82%, fiind susţinut şi de Partidul Naţional Liberal, care a ales la acea dată să nu propună un candidat propriu. La alegerile pentru Consiliul General al Primăriei Municipiului Bucureşti, PNL a reuşit să obţină 12 din cele 55 de mandate de consilieri, cu peste 125.000 de voturi. Pentru funcţia de primar general, Nicuşor Dan a obţinut 282.631 voturi. Matematic, fără sprijinul PNL, Nicuşor Dan nu ar fi ocupat niciodată funcţia de Primar General. Până în prezent, Nicuşor Dan a beneficiat de toată susţinerea Partidului Naţional Liberal pentru proiectele propuse, dar rezultatele s-au lăsat aşteptate", se arată într-un comunicat al PNL Bucureşti.



Liberalii spun că, la data de 1 februarie 2023, Partidul Naţional Liberal i-a solicitat lui Nicuşor Dan să rezolve 10 teme prioritare ale Bucureştiului, în termen de 6 luni şi, "cu toate acestea, primarul Capitalei a transmis un răspuns superficial în ultima zi a termenului limită, iar problemele au rămas, într-o proporţie covârşitoare, nerezolvate".



"La "aniversarea" de un an a solicitării transmise de Partidul Naţional Liberal către Primarul General, PNL Bucureşti lansează campania online "Ce-ai făcut, Nicuşor?" Scopul este de a afla direct de la bucureşteni dacă Nicuşor Dan ar merita un nou mandat de Primar General", precizează PNL Bucureşti.



"În evaluarea noastră, Bucureştiul are nevoie urgentă de a treia cale - calea câştigătoare, calea liberală. Ne-am lămurit în ultimii 7-8 ani că acest oraş nu îşi permite să mai fie nici păcălit, nici blocat. În acelaşi timp, în Partidul Naţional Liberal ascultăm vocea cetăţenilor. Aşa e sănătos şi aşa e corect într-o democraţie. Am lansat, aşadar, bucureştenilor întrebarea "Ce-ai făcut, Nicuşor?" ca un instrument pentru a evalua direct, la un click distanţă, percepţiile cetăţenilor referitoare la administrarea Bucureştiul din ultimii trei ani. Sondajul este anonim şi nu permite răspunsuri multiple", a spus preşedintele PNL Bucureşti, Sebastian Burduja, citat în comunicat.



Liderul PNL a precizat că rezultatele campaniei vor fi anunţate public în 1 februarie.



"Aşteptăm cu mare interes rezultatele campaniei noastre şi le vom anunţa public pe data de 1 februarie. Prin acest demers, ne asigurăm că fiecare decizie pe care o luăm reflectă viziunea şi dorinţele bucureştenilor pentru un oraş în care să ne fie tuturor din nou drag să trăim. În paralel, la nivelul PNL Bucureşti derulăm o evaluare proprie a activităţii lui Nicuşor Dan, prin comisiile de specialitate, consilierii generali PNL şi experţi cooptaţi din administraţie, societatea civilă şi din mediul academic", a mai spus Burduja.



Potrivit liberalilor, aplicaţia de inteligenţă artificială ChatGPT "nu a fost impresionată de "realizările" lui Nicuşor Dan".



"Când a fost întrebată "A respectat Nicuşor Dan toate promisiunile făcute în campania electorală?", inteligenţa artificială a generat rezultate care subliniază diferenţe flagrante între ceea ce a promis şi ceea ce a făcut Nicuşor Dan", se menţionează în comunicat.



Organizaţia PNL Bucureşti mai precizează că, pentru a răspunde la întrebarea "Ce-ai făcut, Nicuşor?", bucureştenii pot să acceseze link-ul: https://ceaifacutnicusor.ro/ şi "să se exprime liber".