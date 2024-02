PNL București nu va vota propunerea de buget a lui Nicușor Dan: Este o glumă proastă

„Proiectul de buget propus de Nicușor Dan este o glumă proastă. De aproape patru ani de zile, Nicușor Dan ne dezamăgește constant, servindu-ne doar scuze, vorbe și scandal. Rezultatele sunt practic zero, totul e blocat, iar viziunea de dezvoltare a Bucureștiului lipsește cu desăvârșire. În primii trei ani de mandat, PNL i-a acordat lui Nicușor Dan sprijin total și șanse fără număr. După retragerea sprijinului pentru primarul general în Consiliul General, votată în unanimitate, PNL București are un singur aliat: bucureșteanul. Vom susține toate proiectele bune pentru bucureșteni și ne vom împotrivi tuturor inițiativelor care condamnă acest oraș la subdezvoltare. Este cazul proiectului de buget propus de Nicușor Dan, iar motivele noastre sunt simple și clare: milioane de euro alocate discreționar pentru parteneriate „de casă”, lipsesc investițiile, fondurile europene sunt aproape zero și avem colosala sumă de trei miliarde de lei pentru cheltuieli curente ale primăriei. Ajunge”, declară liderul PNL București, Senastian Burduja.

Liberalii bucureșteni afirmă că au analizat proiectul de buget și, totodată, execuția bugetară pe ultimii 3 ani: „cheltuielile de funcționare cresc, investițiile au stagnat, iar modul în care s-a realizat execuția bugetară pe derularea proiectelor din fonduri europene nerambursabile arată realitatea – Bucureștiul este prost administrat”.

„Termoficarea Bucureștiului: dezamăgire totală. Primăria Generală a pierdut finanțarea nerambursabilă de la UE pentru termoficarea Bucureștiului din cauza managementului defectuos și a lentorii în implementare. (...) Întârzierile birocratice și structurale la nivelul PMB și, în mare parte, reticența și inabilitatea primarului de a lua decizii ferme și rapide în ceea ce privește implementarea fondurilor europene au făcut din PMB o instituție care încă se chinuie pentru banii pe care alții îi atrag cu multă ușurință”, se menționează în comunicatul PNL București.

(sursa: Mediafax)