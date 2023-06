PNL, despre absența UDMR de la guvernare: Nu e o foarte mare dramă

Liberalul Ionuț Stroe afirmă că românii nu au fost niciodată sclavii moderni ai vreunui stat sau ai vreunei instituții europene, după afirmații făcute în acest sens de premierul desemnat, Marcel Ciolacu. Ionuț Stroe comentează de asemenea în interviul acordat RFI conceptul de „patriotism economic”, susținut de PSD.

Ionuț Stroe spune că „în momentul de față, există în Parlament și viitorul Guvern va avea o majoritate parlamentară care va permite asigurarea stabilității politice și de guvernare, chiar și fără UDMR. De menționat este faptul că viitorul Guvern va beneficia și de sprijinul voturilor minorităților naționale. Suntem obligați să mergem înainte și să guvernăm. Atât PNL, cât și PSD au făcut un efort pentru a păstra această coaliție în formula inițială, incluzând bineînțeles și UDMR-ul. Singurul care putea să se elimine singur de la guvernare era UDMR însuși, care a condiționat public prezența sa de obținerea sau păstrarea anumitor ministere. Au avut foarte multe oferte pe masă, serioase evident și de la noi și de la PSD, oferte firești, în limita unei corecte proporționalități pe care fiecare trebuie să o avem în noua structură guvernamentală, am diminuat numărul de ministere, oferte pe care din păcate le-au respins (...). Noi mizăm totuși pe o colaborare la nivel parlamentar. N-ar fi pentru prima oară, pentru că UDMR-ul chiar dacă au existat aceste dificultăți de ultim moment, a dovedit în decursul vremii maturitate (...), dar ne așteptăm să existe totuși o colaborare la nivel parlamentar, de ce nu?”..

După ce UDMR a spus că, dimpotrivă, PNL este cel care a respins toate propunerile de compromis acceptate de ei, Stroe a precizat că acuzațiile liderilor UDMR sunt „nedrepte”.

„Noi am preferat dialogul așezat, într-un cadru intern al coaliției. Dânșii de fiecare dată s-au exprimat public în legătură cu ceea ce PSD sau PNL avansa ca și ofertă pentru a continua această guvernare. Nu noi, niciodată, liberalii nu au condiționat prezența în același Guvern de menținerea vreunui portofoliu, niciodată, nici în plan public, nici în plan intern, nu am încercat să sugerăm măcar eliminarea UDMR de la guvernare (...). Poate este doar o supărare de moment și noi mizăm în continuare pe maturitatea acestei formațiuni politice și nu cred că e o foarte mare dramă”, spus liberalul Ionuț Stroe.

În ceea ce priveștee programul de guvernare în care Marcel Ciolacu aduce în discuție ideea de „patriotism economic”, adică investiții și producție aici, în România, Stroe a spus: „Evident că acele companii cu capital românesc este absolut normal să aibă din partea statului sau să beneficieze din partea statului de o atenție sporită. Acum, acest concept de patriotism economic este o sintagmă care vrea să întărească, să reafirme opțiunea Guvernului în a sprijini companiile cu capital românesc, în a asigura această dezvoltare economică accelerată, cu prioritate, bazată pe capitalul românesc, dar atenție foarte mare, tocmai am traversat un an în care investițiile cu capital străin au ocupat o poziție record în România, am avut investiții străine peste 11,2 miliarde, așa că credem noi că în egală măsură trebuie să ajutăm și capitalul românesc să ajungă poate nu la nivelul potențialului capitalului străin, investițiilor din zona României, dar în mod clar este nevoie să dezvoltăm și acest segment al economiei românești. De altfel, există, peste tot în Europa se manifestă, poate mai vizibil ca niciodată acest element pozitiv naționalist de a acorda mai multă atenție zonei economice naționale”.

Ionuț Stroe a comentat și declarațiile premierului desemnat care a spus că românii nu vor mai fi „sclavii moderni ai Europei”.

„Nu sunt în măsură, ca purtător de cuvânt, să comentez aceste afirmații. Pot îndrăzni o apreciere personală, niciodată nu am fost sclavii moderni ai vreunui stat sau ai vreunei instituții europene, ba mai mult decât atât, am beneficiat de pe urma apartenenței la UE, suntem cetățeni europeni cu drepturi depline, am câștigat dreptul la mobilitate, dreptul la muncă în spațiul european, condițiile, reformele angajate pentru atingerea standardelor europene au ajutat enorm progresul acestei țări, așa că n-aș merge mai departe cu comentariile, nu cunosc nici măcar contextul în care a făcut această declarație domnul Ciolacu”, a spus Stroe.

(sursa: Mediafax)