Premieră: amendă de 4.500 de lei pentru un mesaj politic scris pe Facebook

S-a întâmplat sâmbătă, cu mai puțin de 24 de ore înainte de deschiderea urnelor, în Capitală. Un tânăr a fost căutat, acasă, de o patrulă a Secției 10 Poliție, pentru a-i fi înmânat un proces verbal în care a fost menționată o amendă de 4.500 de lei, drept sancțiune pentru o postare politică pe Facebook. Tânărul a semnat, menționând că nu știa că o postare pe rețelele de socializare poate fi considerată abatere. Postarea pentru care a primit amenda a fost o reacție la îndemnurile electorale promovate, în ultimele zile, de președintele Klaus Iohannis.

„Nu am fost sancționat niciodată de Facebook pentru postările mele și nu am avut vreodată contul blocat sau suspendat. (…) Dar în urmă cu o oră mi-a bătut poliția la ușă, cu un cadou de Moș Nicolae: amendă pentru propagandă. M-au întrebat dacă am obiecțiuni. Am scris. (…) I-am întrebat pe domnii polițiști (au fost prezenți patru) dacă reprezintă contravenție postarea unui mesaj prin care să vă povestesc pățania din seara aceasta și să solicit sfaturi privind calea de urmat. Mi-au spus că nu, așa că sper să nu-mi mai bată iar la ușă. Doamne ferește să devin recidivist... PS: Am uitat să spun că domnii polițiști au fost drăguți și mi-au dat amenda minimă: 4.500 lei... Iar pe Werner nu-l deranjează nimeni”, a anunțat cetățeanul Andrei Boceanu.

Acesta a publicat procesul verbal de amendă, în care scrie negru pe alb că, „în data de 5.12.2020, ora 12.30, în municipiul București, pe rețeaua de socializare Facebook, sus-numitul a continuat propaganda electorală, după închiderea acesteia, respectiv a săvârșit această abatere prin postarea în mediul on-line, pe rețeaua de socializare Facebook, a unui mesaj prin care îndemna alegătorii să participe la procesul de votare pentru îndepărtarea de la guvernare a unui partid politic”.

PSD va asigura avocații și contestarea procesului verbal în instanță

În actul respectiv se arată că fapta intră sub incidența articolului 98, litera „T” din Legea nr. 208/2015, care sancționează continuarea propagandei electorale după încheierea acesteia”, contravenție care intră sub incidența articolului 99, alineatul 1, din același act normativ, care se sancționează cu amendă cuprinsă între 4.500 de lei și 10.000 de lei. Practic, pentru postarea sa, bucureșteanul Andrei Boceanu a fost sancționat cu amenda minimă, putând achita jumătate din ea în termen de 15 zile.

În postarea sancționată de Poliție, cetățeanul respectiv amintea mai multe declarații făcute de președintele Iohannis, de premierul Ludovic Orban și de ministrul Finanțelor, Florin Cîțu, care îndemnau oamenii să iasă la vot împotriva PSD. „Dar dacă tot puneți atâta preț pe «împotrivă», atunci împotrivă să fie! Votul dat duminică să fie împotriva voastră! (…)Dacă tot votezi împotriva PNL-ului și în ciuda lui Iohannis, fă-o cum trebuie”, a scris Andrei Boceanu.

Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a distribuit, pe pagina sa de Facebook postarea respectivă, comentând: „NU! România nu trebuie și nu poate fi transformată în stat polițienesc! Există instanțe de judecată, iar avocatul îl asigurăm noi. Și mai există votul! Cu sete!”.

