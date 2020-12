Premierul propus, Florin Cîțu: E nevoie de Guvern până la Crăciun

Premierul propus de coaliția de centru-dreapta, Florin Cîțu, a declarat, luni, că e nevoie de un guvern învestit până la Crăciun, pentru că România are nevoie de buget pentru a demara proiectele din planul de guvernare.

Florin Cîțu a participat la evenimentul de semnare a acordului de guvernare între PNL, USR PLUS și UDMR, și a mulțumit celor care i=au acordat încrederea pentru a-l susține în funcția de premier.

„În ultimele zile s-au negociat programul de guvernare, alianța politică și după aceste zile am siguranța că o să fie o guvernare stabilă. Este o guvernare pe termen lung, o guvernare care are în centru interesul cetățenilor. Programul de guvernare este aproape gata. În programul de guvernare sunt proiecte care au început în acest an de guvernare și vor continua, proiecte care au dat rezultate, care au fost completate cu alte proiecte venite de la partenerii de coaliție, toate având același scop: dezvoltarea României. Cred că diferența pe care o veți vedea este una majoră pentru că modul în care vor fi interpretate implementate aceste proiecte, începând cu 2021, toate proiectele care se întind cu pe mai mulți ani vor trebui să fie justificată finanțarea pentru toată perioada. Nu vreau ca în următoarea perioadă să mai fie proiecte începute și apoi să rămână neterminate pentru că dintr-odată nu a mai fost găsită finanțarea. Lucrurile vor fi făcute așa cum au fost făcute în acest an: proiecte care încep și merg până la final”, a spus Cîțu.

Acesta a afirmat că România are nevoie de un guvern învestit până la Crăciun.

„Sper să avem un guvern învestit cât mai repede. Este nevoie să avem un guvern cât mai repede pentru că bugetul pentru anul viitor trebuie făcut, iar proiectele care sunt în planul de guvernare trebuie să aibă finanțare, de aceea contez pe parteneriatul acesta, pe această coaliție, ca în Parlamentul României să trecem prin procedură cât mai repede, să avem un guvern poate până la Crăciun”, a mai spus Cîțu.

UNP, USR PLUS și UDMR au semnat, luni seara, acordul de guvernare pentru următorii 4 ani.

