Primarul Bârladului: Nelu Tătaru este groparul liberalismului vasluian

Primarul municipiului Bârlad, Dumitru Boroș, îl acuză pe liderul PNL Vaslui, Nelu Tătaru, că este „groparul liberalismului vasluian”: „A reușit să înscăuneze în funcția de <preşedinte> al PNL Bârlad în şedinţa convocată nelegal un om care nu are nici măcar calitatea de membru”.

„Tătaru, groparul liberalismului vasluian, calcă în picioare statutul. Statutul şi legile interne ale PNL au fost încălcate, cu bună ştiinţă, doar pentru ambiţia celui care, vremelnic, se află la cârma organizaţiei judeţene”, potrivit unui comunicat de presă al PNL Bârlad postat de Dumitru Boroș pe Facebook.

El în acuză pe Nelu Tătaru că a impus ca președinte PNL Bârlad o persoană care nu mai este membru PNL.

„Domnul Tătaru s-a întrecut pe sine însuși, asta după ce printr-o semnătură abuzivă și ilegală a anulat alegerile legale şi statutare din data de 16.06.2021 ale Organizației PNL Bârlad. A reușit să înscăuneze în funcția de <preşedinte> al PNL Bârlad în şedinţa convocată nelegal, un om care nu are nici măcar calitatea de membru, în persoana numitului Georgică Vulpe. În data de 11.12.2020, acesta şi-a depus demisia din partid, înregistrată sub nr. 193/11.12.2020. Această demisie a fost postată și promovată pe toate rețelele de socializare, inclusiv în presă. Ceea ce nu știe domnul Tătaru (deşi este preşedinte) și armata de strânsură din alte partide, conform art. 33, pct. 2 din statut <persoana care a demisionat poate face cerere de reînscriere în Partidul Național Liberal, după trecerea unei perioade de minimum un an de la demisia sa>. Va urma …”, potrivit lui Boroș.

Dumitru Boroș a atașat mai multe extrase din Statutul PNL, precum și o imagine cu demisia lui Georgică Vulpe.

(sursa: Mediafax)