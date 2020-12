Program de guvernare „kovesist” pentru Ministerul Justiției și parchete

În urma negocierilor pentru formarea Coaliției de „dreapta” dintre PNL – USR-PLUS și UDMR, formațiunea condusă de Ludovic Orban a cedat unele dintre cele mai importante portofolii ale viitorului guvern condus de Florin Cîțu. Unul din aceste ministere este cel al Justiției, care a fost repartizat USR-PLUS și care are toate șansele să fie condus de Stelian Ion. Acesta a anunțat, chiar ieri, la un post de radio, care este primul obiectiv pe care îl are în vedere, și anume desființarea rapidă, și fără nicio dezbatere, a Secției pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție, organism care a pus-o sub acuzare pe Laura Codruța Kovesi, care l-a trimis în judecată pe Mircea Negulescu, zis „Portocală”, și care are în instrumentare dosarul fraudării alegerilor locale de la Sectorul 1.

Stelian Ion a declarat, ieri dimineață, că unica structură de parchet înființată prin lege, care este condusă de oameni nenumiți politic, ci doar prin mecanisme instituționale ale CSM, va fi desființat. Într-un interviu acordat postului de radio RFI, viitorul ministru al Justiției din partea USR-PLUS a declarat, în legătură cu Secția pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție, că „o desființăm. Este foarte clar lucrul ăsta, nici nu există discuții și aici vă spun un lucru, nici nu vor fi mari dezbateri, pentru că despre desființarea Secției Speciale am vorbit mai bine de trei ani de zile, deci se cunosc toate argumentele și de o parte și de alta, cunoaștem și opiniile magistraților și opiniile specialiștilor, avocaților, societății civile, opiniile emise de instituții internaționale (...) și atunci suntem în măsură să luăm o decizie fără să mai stăm pe gânduri multe luni de zile (...). Noi ne ținem de promisiuni și ce am spus de-a lungul timpului vom face. Dacă ne-am asumat angajamentul să rezolvăm rapid această problemă, o vom face rapid”.

Prima promisiune din programul cu care au candidat în alegeri

De altfel, în programul de guvernare cu care USR-PLUS a candidat la alegerile parlamentare din 6 decembrie 2020, obținând al treilea loc în preferințele electoratului, este menționat ca prim deziderat exact desființarea SIIJ. Conform documentului, „în contextul în care au existat doar cazuri izolate de corupție în rândul judecătorilor și procurorilor, înființarea unei structuri specializate, având o competență care se raportează la calitatea persoanelor și nu la natura faptelor, este nejustificată și lezează prestigiul profesiei de magistrat, prin inducerea ideii că fenomenul criminalității ar fi larg răspândit în această categorie profesională. Un astfel de corp reprezintă de asemenea un mijloc de intimidare a magistraților și un mod de izolare a acestora în raport cu cetățenii obișnuiți. USR-PLUS se opune existenței unei astfel de structuri și consideră că trebuie să fie repuse în vigoare dispozițiile anterioare privind competența de investigare a infracțiunilor săvârșite de către magistrați”. De remarcat este că aceste cazuri „izolate” au constat exact în capi ai DNA, atât de la nivel central, cât și de la nivel teritorial, care au, în acest moment, dosare deschise la SIIJ, sau unii membri ai CSM.

Obsesia USR, puteri sporite pentru DNA

Tot în programul de guvernare al USR-PLUS, în domeniul Justiției, se propune revenirea la practicile din perioada când Laura Codruța Kovesi se afla la șefia DNA. „Luarea unor atribuții ale DNA referitoare la corupția din justiție, precum și o serie de decizii CCR neurmate de adaptarea adecvată a legislației au condus la o încetinire a activității DNA. Este necesară o refacere a competențelor DNA cu privire la corupția din justiție. De asemenea, este necesară asigurarea suportului logistic și uman pentru ambele instituții: mijloace tehnice pentru interceptări, suplimentarea schemei de personal (ofițeri de poliție, procurori, personal auxiliar). Avem în vedere și asigurarea cadrului unei bune și eficiente colaborări cu instituția procurorului european”, se mai arată în acest document.

Noua orânduire vrea să modifice tot ce s-a reparat în ultimii patru ani

Odată cu preluarea Ministerului Justiției de către USR-PLUS, se vor opera modificări la legislația penală, reparată, cât de cât, în ultimii patru ani. Astfel, se vorbește deschis de „reevaluarea modificărilor aduse Codului penal și Codului de procedură penală”. „Perioada 2017 – 2019 a presupus modificarea normelor penale și de procedură penală după bunul plac al politicienilor ce făceau parte din majoritatea parlamentară, astfel încât să fie soluționate favorabil dosarele ce îi priveau în mod direct. (…) Ne angajăm să inițiem astfel de dezbateri alături de profesioniști ai justiției penale și să revizuim rapid modificările aduse legislației penale de către PSD-ALDE”, se arată în acest program de guvernare în domeniul justiției.

PSD mimează opoziția și declară că nu susține proiectul

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat în cadrul unei conferințe de presă că PSD nu va vota propunerea USR-stului Stelian Ion de desființare a Secției pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție. „Categoric vom vota împotrivă, pentru că nu poţi să treci peste o decizie a specialiştilor. Dacă specialiştii ar fi spus că nu este bine… Noi am văzut cum a funcţionat Justiţia fără această secţie. Din punctul meu de vedere, nu a funcţionat cum ar trebui să funcţioneze într-un stat democratic, dar e o democraţie tânără în România. S-a înfiinţat această secţie şi de atunci nu o lăsăm să funcţioneze. Nici un ministru al Justiţiei nu a lăsat-o să funcţioneze la capacitatea ei. Haideţi să o lăsăm să funcţioneze şi apoi tragem concluziile”, a precizat liderul social-democrat. Ciolacu a adăugat că atât Consiliul Superior al Magistraturii, cât şi Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie au decis că cel mai bine este să nu se desfiinţeze această secţie. Reamintim că în luna mai a acestui an, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a dat aviz negativ pe proiectul de lege depus de USR la Camera Deputaţilor privind desfiinţarea Secţiei de Investigare a Infracţiunilor din Justiţie (SIIJ).

