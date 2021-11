PSD avertizează PNL: Nu vom intra în negocieri sau în discuţii sterile privind ministerele

Lucian Alecu

Liderul PSD, Marcel Ciolacu, spune că nu va purta discuții sterile cu PNL sau USR pentru portofoliile dintr-un nou executiv înainte de stabilirea unui program de guvernare.

"Toate crizele pandemice, economice şi sociale au fost gestionate şi sunt efectul acestei alianţe de dreapta susţinută de preşedintele României. Aici este discuţia. Am văzut abordarea celor două partide în şedinţele lor, este o abordare în continuare şi arogantă şi superficială. Eu vă anunţ că am terminat cu colegii mei şi cu specialiştii partidului cele 100 de priorităţi pentru români, şi de la aceste lucruri vom porni discuţiile pe care o să le avem cu PNL sau cu USR. Nu am stabilit când vom avea aceste discuţii. Ce vă pot spune cu certitudine este că PSD nu va intra în negocieri sau în discuţii sterile privind ministerele, întâi stabilim programul de guvernare, care sunt priorităţile, apoi vom avea discuţii", a afirmat Ciolacu.