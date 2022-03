PSD Iași: Mihai Chirica, primarul care l-a luat pe „nu” în brațe

„După 7 ani de administrație locală condusă de primarul Mihai Chirica, marile proiecte întârzie să apară, iar imaginea orașului este afectată de numeroasele scandaluri și suspiciuni de corupție, în care edilul a implicat comunitatea”, potrivit unui comunicat de presă al PSD Iași.

Social-democrații ieșeni acuză primarul pentru că municipiul nu are pasaje auto supra și subterane, parcări de reședință, șosea de centură, autogară, stadion, sală polivalentă, parc industrial, parcuri noi, autobuze electrică și bazin olimpic de înot.

„Din păcate, în acest context Iașiul pare condamnat la stagnare. Dacă ieșenii nu vor conștientiza că timp de 7 ani au fost păcăliți cu vorbe dulci atunci nu vom avea prea curând un oraș care să se dezvolte într-un ritm accelerat. Iașiul are nevoie de o administrație competentă, cu viziune și nu una care de abia reușește să asigure funcționalitatea orașului. Iașiul are nevoie de un primar care să fie permanent conectat la nevoile locuitorilor și nu unul preocupat de rezolvarea problemelor penale. Marile proiecte de care au atât de multă nevoie ieșenii nu vor fi realizate prea curând. Mă gândesc aici la nevoia de îmbunătățire a infrastrucruii rutiere, construirea unei autogări moderne, a unui stadion și a unei săli polivalente. Toate acestea ar putea să aducă venituri suplimentare comunității. Dar primarul Mihai Chirica are alte preocupări. Iar comunitatea ar trebui să nu-l mai solicite în viitor.” a declarat senatorul Maricel Popa, președintele PSD Iași.

Mihai Chirica a fost primar PSD, apoi, în 2020, s-a înscris în PNL și a câștigat un nou mandat din postura de candidat liberal.

(sursa: Mediafax)