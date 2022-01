PSD propune un plan de măsuri pentru scăderea facturilor la energie

In opinia social democratilor planul de măsuri ar avea ca efect imediat stoparea creșterii facturilor la energie și la gaze.

„Dacă acest pachet s-ar aplica începând cu 1 februarie, ceea ce ar cuprinde factura sau consumul din ianuarie – pentru că știți că întotdeauna se facturează cantitățile din ianuarie -, ar însemna ca toți consumatorii casnici din România, intituțiile publice, întreprinderile mici și mijlocii, companiile din România, infrastructura critică să beneficieze de scăderi substanțiale la prețul facturilor la energie și la gaze”, a declarat, înt-o conferință de presă, Radu Oprea.

Astfel, o factură care există cu un preț al energiei active de 0,54 de lei, la o cantitate de 350 de kilowați oră, dacă s-ar calcula valoarea facturată pe legea actuală, ar avea o valoare de 189 lei. Dacă s-ar aplica propunerile cu care vine astăzi PSD, valoarea facturii ar fi de 91,5 lei, potrivit lui Oprea.

„Dacă ne uităm astăzi în comparatorul ANRE, vom vedea că toate ofertele încep de la valori peste 1 leu. La energie electrică sunt de la 1,14 până la aproape 1,50 lei la energia activă. Și atunci la o factură cu un consum de 200 de kilowați oră, cu un preț de 1,14 lei, deci am luat prețul minim, am avea o valoare a facturii de 271,21 de lei. În propunerea PSD am avea valoarea de 140 de lei. La gaze, un contract cu un preț existent deja care ar însemna o contractare în urmă cu câteva luni la un preț de 0,21 ron pe kw/oră, la o cantitate de 350 meri cubi factura ar fi astăzi de 927 lei. Dacă s-ar aplica, am avea o valoare a facturii de 584 lei. În același timp, dacă ne uităm la ofertele care există astăzi în piață și luăm cea mai mică ofertă de 0,7 lei pe kw/oră factura de bază la aceeași cantitate de 350 metri cubi ar fi de 3.090 lei. Dacă s-ar aplica măsurile pe care PSD le propune, am avea o valoare a facturii de 1.113 lei. Și am mai luat tot la gaze cu titlul de exemplu o factură cu un consum de 200 de metri cubi, care înseamnă un apartament cu 2-3 camere, nu mai mare. Factura de bază cu oferta minimă din piață de astăzi de 0,7 lei pe kw/oră ar fi de 1.765 lei. Cu compensare cu legea actuală valoarea facturii ar fi de 933 lei. Cu prevederile pe care PSD le propune am ajunge la o valoare a facturii de 636 lei”, a spus Oprea.

Măsurile propuse de PSD sunt reducerea cu aproape 45% a valorii plafonului și la gaze și la energie electrică și în dublarea volumului care este compensat și la energie și la gaze.

„În același timp, sunt măsuri care trebuiesc luate pentru consumatorul casnic și pentru companii, întreprinderi mici și mijlocii, instituții publice, mă refer la școli, la creșe, la instituții de cultură, la instituții de cult, la organizațiile neguvernamentale, la spitale și la infrastructura critică, adică la, spre exemplu, CFR. (...) Scăderea TV este o măsură valabilă care poate fi implementată de la 1 februarie, inclusiv la consumatorul casnic, cât și la întreprinderi mici și mijlocii. Pachetul de măsuri este mai complex. Măsurile acestea care vin să răspundă unei nevoi imediate și care tratează efectul, care înseamnă creșterea facturilor, dar în același timp venim și cu măsuri structurale și cu alte tipuri de măsuri”, a mai spus purtătorul de cuvânt al PSD.

Alte tipuri de măsuri care trebuie să fie luate imediat sunt cele legate de facturile care au fost emise greșit. PSD arată că este nevoie ca stornarea facturilor să se facă imediat, să se recalculeze fără penalități și fără ca cetățenii din România să sufere. De asemenea, în aceeași perioadă ar trebui ca debranșarea să fie interzisă pentru toți acești clienți casnici care sunt în această situație. PSD mai propune penalizarea dură a oricărui abuz din partea companiilor de gaze și electricitate, dar și supraimpozitarea acolo unde se face profitul și nu doar la producători, „pentru că este nevoie de o repartiție corectă a efortului pe care îl avem cu toții”.

„Nu trebuie să fie doar pe cetățean sau doar pe consumatorul final, fie că este instituție publică sau companie din România... acest efort trebuie să fie repartizat corect de la producători pe tot lanțul până la consumatori, inclusiv pe furnizori. Supraimpozitarea poate fi o astfel de măsură sau dacă nu de ce - reglementarea marjei de profit pe tot lanțul”, potrivit lui Oprea.