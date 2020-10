Radu Mihaiu și-a depus jurământul de învestire în funcția de primar al Sectorului 2

Lucian Alecu

Noul primar al Sectorului 2, Radu Mihaiu, a depus, marți, 27 octombrie, jurământul de învestire în funcție.

„Avem mult de muncă, dar asta nu ne sperie. Începem cu cele 3 angajamente pe care le-am semnat împreună cu partenerii de la PNL: salubritate, audit şi curăţenie în şcoli. Muncim să anulăm Planul Urbanistic Coordonator al Sectorului 2. Şi în tot acest timp avem de gestionat împreună cea mai mare criză sanitară a vieţilor noastre", a spus Radu Mihaiu.

De asemenea, noul primar al Sectorului 2 a afirmat că va fi transparent, cu deschidere către oameni.

„Uşa mea va fi în permanenţă deschisă pentru cei care chiar muncesc în primărie, pentru cei de la firul ierbii care se lovesc şi rezolvă problemele şi nu se ascund în spatele lui 'nu e treaba mea, nu se poate, nu ştiu'", a spus acesta.

Radu Mihaiu a mai precizat că nu are „legături cu nimeni din vechiul sistem” și că este liber să ia orice decizie care „pune în mișcare schimbările necesare”.

„Vin din mediul privat şi vin cu o abordare managerială diferită de ce se găseşte de regulă în administraţia publică. Eu cred în puterea echipei şi îmi place să mă înconjor de oameni mai deştepţi decât mine. Am dovedit că sunt un susţinător al dialogului onest. Mi-am cerut scuze când am greşit. Mi-am recunoscut neajunsurile. Nu am fost populist de dragul voturilor. Am prezentat cu argumente viziunea pe care am propus-o pentru Sectorul 2", a mai declarat acesta.

La ceremonia de învestire au participat și prefectul Capitalei, Traian Berbeceanu, și ministrul Educației, Monica Anisie.