PSD: SUA va avea o strategie a securității la Marea Neagră și urmare a diplomației parlamentare

„Congresul american a votat, SUA va avea o strategie a securității la Marea Neagră. Black Sea Security Act a fost introdus în legea Omnibus care prevede cheltuielile bugetare ale guvernului SUA, pentru noul an. Amendamentul aparține unor congressmeni bipartizani foarte influenți, Jeanne Shaheen și Mitt Romney. În cursul vizitei pe care am întreprins-o împreună cu senatorul Robert Cazanciuc, la începutul lunii decembrie, am contribuit prin discuțiile pe care le-am avut cu reprezentanții din comisiile de apărare și politică externă, la promovarea acestui amendament. Mai mult decât atât, am atras atenția asupra rolului României în strategia de securitate a Mării Negre ca principal factor generator al stabilității în regiune. Le mulțumesc congressmenilor care ne-au ascultat, înțeles, susținut și care au votat acest amendament”, scrie pe Facebook Radu Oprea.

Social-democratul le transmite celor care „iau în derâdere diplomația parlamentară” că „marea este formată din picături și că niciun efort de a arăta rolul României în securitatea zonei Mării Negre nu este prea mic”.

„Toate argumentele au pornit de la situația geo-politică a Mării Negre, reprezentată pe harta din poza de mai jos. Securitate la Marea Neagră înseamnă și sporirea investițiilor americane în zonă, dar și consolidarea asistenței economice și militare în regiune”, încheie Oprea.

(sursa: Mediafax)