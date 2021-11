Rafila, despre pandemie: A murit un Parlament pe zi sau câteva avioane s-au prăbuşit

Epidemiologul Alexandru Rafila a declarat la Aleph News că trebuie recâştigată încrederea populaţiei și profesioniştii să fie în prim plan. El a făcut o comparație tristă în legătură cu pandemia în România: „A murit un Parlament pe zi sau câteva avioane s-au prăbuşit”.

„Trebuie să schimbăm rapid modul de comunicare. Mesajul anti-vaccinare nu trebuie să devină dominant. Vaccinul nu ne oferă imunitate de turmă. Vaccinaţii nu fac forme grave şi nu decedează. Trebuie să discutăm deschis de eventualele efecte adverse. Trebuie să încetăm să fim promotorii persoanelor care spun lucruri neadevărate. În următoarele 90 de zile, ar fi bine să vaccinăm 3 milioane de persoane. Rezistenţa la îmbolnăvire trebuie să fie suficient de mare ca valul 5 să fie mult mai uşor”, a declarat Alexandru Rafila, la Aleph News, în emisiunea OFF/OnTheRecord.

Rafila a spus că în Europa de Vest, valul 5 deja se manifestă. România este în descreşterea rapidă a valului 4, dar după 15 ianuarie 2022, o nouă creştere importantă este posibilă.

În acest context, „trebuie recâştigată încrederea populaţiei. Profesioniştii trebuie să fie în prim plan. Trebuie să existe mai puţină demagogie. Populaţia trebuie să fie pregătită pentru măsuri mai puţin populare”, spune medicul Rafila, deputat PSD.

„Certificatul verde trebuie utilizat în funcţie de evoluţia pandemiei. Germania nu este printre campioni, are spre 70% vaccinaţi. Deciziile în această situaţie trebuie luate în mod participativ. Oamenii trebuie să fie parte a măsurilor, nu împotriva măsurilor. OMS recomandă participarea societăţii în deciziile luate. Din 5 iulie a fost o creştere permanentă a infecţiilor de 16 săptămâni. Măsurile în România au fost luate în săptămâna 13-15, foarte târziu. Măsurile se iau după 3-4 săptămâni, nu în vârf pandemic. Noi discutăm abia acum de certificat, când scăderea cazurilor este rapidă. Oamenii se vor întreba acum de ce mai avem nevoie de certificat. Este o defazare, o lipsă de asumare politică. Trebuie oprită creşterea când ea este la un nivel scăzut. Creşterea nu se opreşte când eşti la apogeu”, afirmă parlamentarul.

Alexandru Rafila crede că politicienii trebuie să asculte de specialişti atunci când iau decizii pe situaţia pandemică.

„La noi, politicienii nu înţeleg iar rolul ministerului Sănătăţii s-a erodat. România nu are un sistem de sănătate rezilient. Oamenii din sănătate sunt puşi să răspundă la deciziile pe care nu le-au luat ei. Este un paradox: unii iau decizii şi instituţiile din sănătate trebuie să răspundă. Abordarea României este total ineficientă. Recomandările INSP au fost respinse de oameni care nu aveau nicio legătură cu sănătatea publică. Ce-ar fi ca bugetul de stat să fie întocmit de şcoala de management sanitar? Trebuie respectată hotărârea de guvern care reglementează responsabilitatea fiecărui minister. Eu o să spun în Guvern lucrurilor pe nume. Generalul Ciucă cred că va înţelege că fiecare piesă are un rol în acest angrenaj. Funcţionarea sistemului de sănătate este responsabilitatea ministerului. Sunt 20.000 de oameni morţi pentru că au fost blocate spitalele şi nu sunt nişte cifre. În comunele României nu există centre de testare. Medicii de familie trebuie să fie parte din efort”, a mai declarat Alexandru Rafila.

Despre controversa – „cine infectează mai mult, un nevaccinat sau un vaccinat?” – Alexandru Rafila a declarat: „Proporţia de persoane vaccinate şi nevaccinate este diferită. Unii vaccinaţi nu mai fac boala. Acum însă există o tulpină care se transmite mult mai uşor. Proporţia celor care fac forme grave din rândul vaccinaţilor este mult mai mică decât în cazul nevaccinaţilor. Ca să încetineşti transmiterea, vaccinarea trebuie combinată şi cu alte metode. Dacă oamenii au forme clinice manifeste, probabil că transmit în mod similar. Modalitatea de transmitere nu este diferită între vaccinaţi şi nevaccinaţi. La noi, din numărul de decese, 90% erau nevaccinaţi. Sunt şi persoane cu afecţiuni la care răspunsul imun nu există. Noi am avut 500-600 de morţi pe zi, la o populaţie de 18 milioane de locuitori. Noi am fot pe locul 1 în lume câteva săptămâni la rând. A murit un Parlament pe zi sau câteva avioane s-au prăbuşit. Din cauza celor care fac propagandă imorală împotriva vaccinării, multe mii de oameni au murit. Mai sunt şi decesele indirecte, oamenii nu au loc în spitale. Anul trecut am avut 20.000 de oameni decedaţi în 3 luni”.

„Certificatul verde va conţine dovada vaccinării, dovada trecerii prin boală sau dovada testării. Dovada pe baza testelor de anticorpi nu poate fi pusă în practică. La anticorpi nu există un test de referinţe. Comisia Europeană caută un standard de referinţă la testele pe anticorpi. Ar trebui să existe 11 teste gratuite pe lună, suportate de stat. Cîţu întotdeauna are alte păreri, important este să fie consecvent. Dacă introduci certificatul, trebuie să oferi oamenilor să aibă certificat. Nu punem oamenii să plătească testele când ei nu au acces la vaccin. Noi vrem un certificat în funcţie de situaţia epidemiologică. Vrem să introducem certificatul după o creştere de 4 săptămâni. Iar când situaţia revine la normal, scoţi certificatul. Este ilogic să bagi în vârf de val certificatul verde. Nimeni nu va înţelege de ce bag certificatul verde când lucrurile revin la normal. Certificatul verde trebuie să prevină creşterea infecţiilor”, spune Rafila, vorbind pe Aleph News despre conţinutul certificatului verde”, a mai spus Rafila.

Despre rata de vaccinare din România, Rafila atrage atenţia că doar 22% din populaţia vulnerabilă este vaccinată, iar vaccinarea acestora ar trebui să fie o prioritate: „80% din medici sunt vaccinaţi şi 60% din personalul medical este vaccinat. Sunt diferenţe foarte mari între urban şi rural. La nivel naţional, avem 40% dintre persoane vaccinate. Doar 22% sunt vaccinaţi din oameni de peste 80 de ani. În România cei mai vulnerabili sunt cei mai puţin vaccinaţi. Trebuie întărit parteneriatul cu Biserica şi autorităţile locale. La nivel naţional, 67% din profesori sunt vaccinaţi. Eu n-am fost de acord cu suspendarea contractului de muncă. Eu trebuie să-i dau timp omului să se vaccineze. După 60 de zile, va exista o opţiune personală a omului în privinţa vaccinării. După 60 de zile este posibil să nu mai avem nevoie de certificat”.

„Perioada dificilă în România va începe la jumătatea lui ianuarie 2022. Pe 15 ianuarie 2022 vom intra în valul 5. În Ianuarie 2022 va trebui să luăm măsuri. OMS va face public raportul pe România. Trebuie să ne hotărâm ce vrem cu copiii noştri. Primul lucru: părinţii să se vaccineze ei. Trebuie să se încurajeze testarea în şcoli. Accesul la vaccinare trebuie să existe şi la copii. Copiii însă fac forme uşoare ale bolii. Eu sunt de acord cu vaccinarea copiilor. Vaccinarea copiilor este o posibilitate, dar nu este o prioritate. Ca să vaccinezi copiii, primul lucru trebuie să convingi părinţii. Doza 3 este recomandată pentru că după 6 luni de la vaccinare imunitatea este redusă. Prioritatea trebuie să fie a celor care n-au primit acum vaccin”, spune Rafila, vorbind de valul 5.

Alexandru Rafila a declarat în emisiunea OFF/OnTheRecord pe Aleph News că nu este de acord ca testarea şi spitalizarea să fie plătită de pacienţi bolnavi de noul coronavirus: „Credeţi că o urgenţă, o persoană cu boală transmisibilă, nu va fi primită în spital? Nu se poate lucrul acesta decât în imaginaţia iniţiatorilor. Toţi cetăţenii au acces la servicii de sănătate. I-am explicat domnului Cîţu că asta va mări mortalitatea. Eu nu sunt de acord cu programul încurajării deceselor la domiciliu”.

„Medicamentele de la Merck şi Pfizer vor fi autorizate repede. Românii trebuie să ştie că medicaţia nu ţine loc de vaccinare. Toate medicamentele antivirale sunt toxice. Medicamentele anti-COVID nu se iau preventiv. Noi vom încuraja ca aceste antivirale să fie disponibile în sistem ambulatoriu”, avertizează Rafila, vorbind despre medicamentele companiilor Merck şi Pfizer.

Despre „vaccinarea la chiuvetă” şi certificatele false de vaccinare, Alexandru Rafila susţine că fenomenul ar trebui oprit şi prin implicarea altor instituţii: „Sunt infracţiuni, sunt reglementate de Codul Penal. Cadrele medicale sunt puse să nu facă rău, ori aceşti oameni fac rău. Poate ar trebui să ajute şi Colegiul Medicilor şi Ordinul Asistenţilor Medicali. Cine face o astfel de faptă ar trebui să-şi piardă dreptul la liberă practică”.

Alexandru Rafila a vorbit pe Aleph News şi despre reformele pe care le pregăteşte la Ministerul Sănătăţii, chiar dacă România se află într-o situaţie pandemică: „Politica nu este profesiunea mea. Vreau să dezvolt serviciile de asistenţă primară. Politicile preventive trebuie să fie integrate în toate nivelurile. În Sănătate, costurile cred mai repede decât PIB-ul. Vreau să introducem în şcoli – Educaţia pentru Sănătate. Dacă ţii lucrurile la secret pe incendiile spitalelor, neîncrederea este mai mare. Contractele pe vaccin au fost încheiate de Guvernul României. Sistemul sanitar din România şi-a protejat cetăţenii în măsură mai mare decât sistemul politic”.

(sursa: Mediafax)