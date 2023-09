Rareș Bogdan, către PSD: Nu mai acceptăm niciun fel de atac și niciun fel de încercare de a izola PNL

„PNL nu părăsește guvernarea, nu părăsește corabia când îi e greu, în plină furtună. Ne-am asumat guvernarea în timpul pandemiei, în timpul începutului războiului din Ucraina și în vremurile extrem de complicate ale crizei energetice. Nu avem niciun motiv să părăsim guvernarea, dar vom fi extrem de duri începând de acum. Trebuie să fim tratați pe picior de egalitate, pentru că nu mai acceptăm niciun fel de atac și niciun fel de încercare de a izola PNL sau de a pune la colț primarii noștri sau președinții de consilii județene sau reprezentanții noștri din teritoriu”, spune Rareș Bogdan.

El afirmă că dacă social-democrații vor să părăsească guvernare „pot să o facă”.

„În ultimele luni nu am fost pe picior de egalitate. PSD a încercat să domine această coaliție și să-și impună punctele de vedere. Noi, din păcate, dintr-o eleganță, dintr-un spirit de a păstra această coaliție pentru stabilitatea României și pentru că suntem cei care am promis că nu vom produce cupremure la nivelul României...(...) Avem responsabilitate, numai că așa nu se mai poate. Lucrurile nu mai merg ca pânpă acum. S-a încheiat cu partea de răbdare, am lăsat prea mult capul plecat, am fost mult prea răbdători. (...) Am fost băieții mult prea cuminți din coaliție. Vom deveni băieții extrem de agresivi, de duri și de radicali. S-a terminat cu binele”, adaugă Bogdan.

El afirmă că vocile critice din ședințele conducerii PNL erau ”exasperate de o relație tensionată cu PSD în teritoriu”.

Liderul liberal a făcut aceste declarații înaintea ședinței de coaliție, care se desfășoară la sediul Guvernului.

(sursa: Mediafax)