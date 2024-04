Rareş Bogdan: Mâine vom depune la Biroul Electoral Central lista de candidaţi pentru europarlamentare

"Mâine, la ora 10,00, vom merge la Biroul Electoral Central, împreună cu preşedinţii celor două partide şi primii 25 de pe lista de candidaţi, pentru a depune oficial candidaturile şi semnăturile", a precizat Rareş Bogdan, joi, la sediul PNL.



El a spus că au fost strânse foarte multe semnături pentru aceste candidaturi de către liberalii din ţară, menţionând că niciunul nu a trimis sub 20.000 - 22.000 de semnături.



"Deci e un număr foarte mare de semnături. Am înţeles că şi cei din PSD au numărul uriaş, asta apropo de faptul că sunt partide care riscă să nu se poată înscrie pentru că nu se adună numărul de semnături. La noi, Gheorghe Flutur a adunat într-un singur judeţ aproape cât are nevoie pentru un partid, dar acelaşi lucru s-a întâmplat în multe judeţe ale noastre şi în diaspora", a mai spus Rareş Bogdan.



Prim-vicepreşedintele liberalilor a susţinut că, foarte probabil, până şi poziţiile 24, 25, 26 de pe listă pot ajunge în Parlamentul European.



"De ce? Pentru că la mod direct ţinta noastră se obţine jumătate plus unu. Eu personal cred că obţinem mai mult de jumătate plus unul dintre eurodeputaţi, adică mai mult de 17 şi pentru că unii dintre ei se vor întoarce, unii vor merge comisar, alţii se vor întoarce în Guvern. Deci, practic, eu îi motivez şi pe cei de pe poziţiile 20 - 25 să tragă foarte puternic să se considere că în următorii cinci ani pot ajunge la Bruxelles", a afirmat Rareş Bogdan.



Liderul PNL a menţionat că se bazează pe minimum 20 - 22 de europarlamentari români atunci când negociază în Parlamentul European obţinerea de posturi.





