Războiul din PNL și dintre USR și liberali a adus partidele din Coaliție la un minim istoric

Dacă în perioada imediat următoare ar avea loc alegeri parlamentare în România, cele trei partide care se află, astăzi, la guvernare ar aduna cel mult 37 la sută din voturile electoratului, împreună. Cel puțin, aceasta este analiza făcută de publicația politico.eu, pe baza sondajelor de opinie realizate în ultima perioadă și în contextul unor scandaluri fără precedent în interiorul puterii de la București. PNL se zbate între 18 și 20 la sută, în timp ce USR-PLUS se apropie vertiginos de scorul pe care l-a obținut la alegerile parlamentare din 2016. În acest timp, între Florin Cîțu și USR-PLUS lucrurile au atins o tensiune maximă, după ce, pe surse, premierul i-ar fi cerut ministrului Justiției, Stelian Ion, demisia, lucru refuzat de acesta din urmă. Practic, această cerere ar fi avut loc cu scurt timp înainte de izbucnirea scandalului legat de dosarele lui Cîțu din SUA.

La nouă luni de la ultimele alegeri parlamentare, electoral Coaliția PNL – USR-PLUS – UDMR se află la cel mai jos nivel de încredere, fiecare dintre cele trei partide pierzând procente importate în intenția de vot. Analiza este făcută de publicația politico.eu, conform căreia acestea ar obține, acum, între 35 și 37 de procente.

Conform acestor informații, Partidul Național Liberal are, în prezent, o intenție de vot cuprinsă între 18 și 20 la sută, în condițiile în care, la alegerile din decembrie 2020, scorul acestei formațiuni a fost de 25,2 la sută. USR-PLUS, de la 15,4 la sută la alegerile parlamentare din decembrie, a ajuns, în prezent, la un scor în sondaje de 12 procente. Iar UDMR a pierdut 0,7 procente, având acum 5 la sută.

În schimb, PSD are, în prezent, 34 la sută, față de 27,9 procente în decembrie, iar AUR are 14 procente, față de 9,1% la ultimele alegeri. Sub pragul electoral se află PMP, cu 4 procente, PPUSL, cu 3 procente, Pro România, tot cu 3 procente, și Partidul Ecologist, cu un procent.

Atacuri spre Palatul Victoria, ca să se înțeleagă la Palatul Cotroceni

Sub acest tablou, Coaliția stă să se destrame din toate cusăturile. Surse politice dezvăluie că, în urmă cu câteva săptămâni, premierul Florin Cîțu i-ar fi cerut demisia ministrului USR al Justiției, Stelian Ion, acestuia din urmă reproșându-i-se că nu a făcut reformele promise în domeniul pe care îl păstorește. Iar Stelian Ion ar fi refuzat.

Motivul pentru care premierul ar fi cerut acest lucru ar fi că, de fapt, Ion l-a supărat pe președintele României, Klaus Iohannis, prin faptul că a promovat un proiect de lege pentru modificarea Statutului judecătorilor și procurorilor, conform căruia avizul CSM este unul obligatoriu la numirea în funcție a procurorilor-șefi ai marilor parchete. Iar președintele ar deveni un fel de notar în această chestiune. De altfel, Iohannis și-a exprimat direct nemulțumirea față de Stelian Ion, în cadrul unei conferințe de presă.

La relativ scurt timp după această cerere de demise refuzată, au apărut pe piață dosarele lui Florin Cîțu din SUA. În special cel legat de condamnarea la două zile de închisoare cu executare pentru consum de alcool la volan. Stelian Ion a reacționat, la rândul său, pe acest subiect, afirmând că situația lui Florin Cîțu vulnerabilizează actualul guvern.

Dacian Cioloș ne arată cum se speculează această criză politică

La închiderea ediției, la sediul Guvernului României avea loc ședința Coaliției, o întâlnire tensionată care vizează mai multe aspecte. Primul dintre ele este că toată lumea așteaptă clarificări din partea premierului Cîțu legate de dosarele din SUA, atât de cel penal, cât și de cel privind sumele de bani nereturnate, care fac obiectul unui dosar civil.

Pe de altă parte, însă, USR pune presiune pe premier pentru a renunța la posibilele intenții de remaniere a unor miniștri. Pentru că nu doar Stelian Ion s-ar afla pe această listă a remaniabililor, ci și ministrul Transporturilor, Cătălin Drulă. Acesta a intrat în colimatorul șefului Executivului în legătură cu sumele ce vor fi alocate la rectificarea bugetară. Conducerea USR-PLUS dorește ca miniștrii săi să rămână pe poziții, iar, despre o eventuală remaniere guvernamentală, să se poarte astfel de discuții după luna octombrie, mai exact după ce se termină alegerile interne din USR-PLUS.

Ședința de aseară a fost una cu pistoalele scoase pe masă, întrucât, anterior, la USR-PLUS s-a pus în discuție chiar retragerea sprijinului politic pentru Florin Cîțu. Artizanii acestei idei au fost Dacian Cioloș și Vlad Voiculescu. Ulterior, la această ședință, s-a plecat cu un mandat anunțat de Cioloș: „USR-PLUS nu iese de la guvernare decât dacă nu se fac reforme. Problemele interne ale PNL nu țin de noi, nu sunt în interesul nostru”.

A doua oară când USR arată cu degetul spre Cîțu

Reamintim că este pentru a doua oară când USR-PLUS pune problema schimbării premierului Cîțu, după ce, în luna aprilie, șeful Executivului l-a demis pe ministrul PLUS al Sănătății, Vlad Voiculescu. Interesant este că, dacă, de această dată, motivul oficial al supărării progresiștilor are legătură cu rectificarea bugetară și cu „lipsa reformelor” promovate de Guvern, aceștia nu mai scot o vorbă, la nivelul retoricii publice, cu privire la campania „Fără penali în funcții publice”. Asta, în condițiile în care Florin Cîțu a suferit, în urmă cu 20 de ani, o condamnare penală definitivă și executorie, în Statele Unite ale Americii.