Marcel Ciolacu: Robert Negoiţă e candidatul comun al alianţei pentru Sectorul 3 şi lucrurile aşa vor rămâne

Marcel Ciolacu a fost întrebat, în timpul vizitei sale în Emiratele Arabe Unite, dacă Robert Negoiţă îl va înlocui pe Cătălin Cîrstoiu şi va deveni candidatul alianţei PSD - PNL la Primăria Capitalei.



"Eu acum, înainte de a intra în conferinţa de presă, am stat de vorbă la telefon cu domnul Nicolae Ciucă. Domnul Robert Negoiţă este candidatul comun al alianţei pentru Sectorul 3 şi lucrurile aşa vor rămâne. Domnul Negoiţă a avut discuţie şi cu mine, pe urmă şi cu domnul Nicolae Ciucă, eu vorbind cu domnul Nicolae Ciucă. Lucrurile nu s-au făcut pe ascuns", a precizat șeful executivului.



Acesta a menţionat că există o comunicare foarte bună, în continuare, între el şi preşedintele PNL, Nicolae Ciucă.



"Eu mă bucur mult că domnul Negoiţă a văzut un eventual impas şi s-a oferit să fie candidatul pentru Primăria Generală. După discuţia telefonică pe care am avut-o cu domnul Ciucă, amândoi considerăm că domnul Negoiţă este un candidat foarte bun la Sectorul 3 unde, de altfel, am şi decis acest lucru", a declarat preşedintele social-democraţilor.