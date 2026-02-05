Scandal în Sectorul 3: Robert Negoiță neagă acuzațiile DNA privind drumul construit din bani publici

Robert Negoiță neagă orice vină după perchezițiile DNA: „Am construit drumuri publice pentru cetățeni, nu pentru fratele meu”

Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, susține că nu a încălcat legea în cazul drumului construit din bani publici pe un teren privat, anchetat de DNA. Edilul afirmă că lucrarea este una de utilitate publică și respinge acuzațiile privind un presupus favor făcut fratelui său, dezvoltator imobiliar.

Reacția lui Robert Negoiță după descinderile DNA

După perchezițiile efectuate de procurorii Direcției Naționale Anticorupție, Robert Negoiță a declarat că nu se consideră vinovat și că intervențiile realizate de Primăria Sectorului 3 au avut exclusiv scop public.

„Am construit mai multe drumuri pe proprietăţi private. (Întrebare: este legal?) Vom vedea, dar, repet, am avut multe de astfel de situaţii, pentru că avem nevoie de drumuri. Relaţia cu Primăria Generală nu a funcţionat până acum. Nu am reuşit să facem exproprieri. Avem solicitări din partea cetăţenilor, pentru că este pur şi simplu foarte mult trafic pe străduţe aglomerate, unde avem accidente frecvent şi acolo unde am reuşit să găsim soluţii am făcut drumuri. (...) Varianta legală este să facem documentaţia de urbanism, să facem exproprieri şi după aceea să construim. Din cauza faptului că noi avem toată documentaţia de urbanism blocată de aproximativ patru ani la Primăria Generală, noi nu putem să ne facem treaba în mod legal şi corect, cu exproprieri şi cu documentaţie de urbanism. (...) Nu am făcut un favor celor cărora le-am ocupat terenul cu drum public, ci le-am făcut un deserviciu, pentru că am construit, într-adevăr, drum public pe o proprietate privată fără să plătim niciun fel de despăgubiri. Nu i-am construit niciodată nimic cu bani publici fratelui meu”, a afirmat edilul într-o conferință de presă.

Negoiță a explicat că Primăria Sectorului 3 se află de patru ani în litigiu cu Primăria Capitalei, situație care ar fi blocat procedurile legale de expropriere. În acest context, spune el, autoritatea locală a decis să intervină pentru a răspunde solicitărilor repetate ale cetățenilor.

„Drumurile publice trebuie finanțate din bani publici”

Primarul susține că realizarea drumului nu reprezintă un avantaj pentru proprietarul terenului, ci dimpotrivă.

„Atâta vreme cât drumul pe care noi l-am construit este public, liber pentru a fi folosit de orice cetăţean care are nevoie de el, eu consider că este absolut normal ca drumurile publice să fie construite din bani publici. Faptul că noi nu i-am plătit niciun fel de contravaloare pentru că am ocupat un teren privat, într-adevăr, am făcut un deserviciu acelui proprietar. (...) Şi pentru a ceda terenul Primăriei tot Primăria Generală trebuie să accepte donaţia”, a mai spus Negoiță.

Acesta a reiterat că nu a construit niciun drum în interes privat și că lucrările de infrastructură au fost realizate pentru comunitatea locală.

Poate proprietarul să închidă drumul?

Întrebat dacă fratele său, în calitate de proprietar al terenului, ar putea închide drumul, Robert Negoiță a respins scenariul.

„Această ipoteză este aberantă. Drumul este extrem de necesar. Am cerut permisiunea proprietarului, care inițial s-a opus, dar drumul nu îi este necesar lui, ci cetățenilor”, a declarat edilul.

Anunțul DNA

DNA a anunțat oficial că investighează suspiciuni de fapte asimilate infracțiunilor de corupție comise în perioada 2017–2025. Procurorii verifică lucrări de construire și asfaltare a mai multor străzi din Sectorul 3, realizate fără documente legale.

Pe 5 februarie 2026, anchetatorii au efectuat percheziții în 11 locații din București și Ilfov, inclusiv la sediul Primăriei Sectorului 3 și la domiciliul primarului.

„Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea, în perioada 2017–2025, a unor infracțiuni asimilate celor de corupție. Faptele investigate ar fi fost comise de funcționari publici, cu sprijinul unor complici și vizează lucrări de construire și asfaltare a mai multor străzi din Sectorul 3 al municipiului București, ce ar fi fost realizate fără documente legale. În cursul zilei de 5 februarie 2026, în baza autorizațiilor emise de instanța competentă, sunt efectuate percheziții domiciliare în 11 locații situate pe raza municipiului București și a județului Ilfov, dintre care două sunt sediile unor instituții publice, iar restul sunt domiciliile unor persoane fizice sau sediile/punctele de lucru ale unor societăți comerciale”.

Investigația Recorder și acuzațiile de conflict de interese

Jurnaliștii Recorder au relatat, în august 2025, că Primăria Sectorului 3 ar fi construit o șosea pe terenul deținut de fratele primarului, folosind utilaje, materiale și angajați ai instituției.

Conform jurnaliştilor, Robert Negoiţă ar fi folosit resursele Primăriei pentru a construi o şosea pe terenul privat deţinut de fratele său, Ionuţ Negoiţă, „aşternându-i" un covor de asfalt chiar în locul unde acesta urma să ridice mai multe blocuri şi un centru comercial.



Este vorba de un drum de aproximativ un kilometru, construit în spatele Halei Laminor, care permite accesul în zona unde companiile lui Ionuţ Negoiţă vor construi complexul imobiliar HILS Republica, nu departe de staţia de metrou cu acelaşi nume.

Potrivit investigației, lucrarea nu ar fi fost aprobată prin Consiliul Local și nu ar fi existat un proiect oficial sau o sumă bugetată. La scurt timp după publicarea anchetei, DNA a solicitat documente și a început urmărirea penală in rem pentru abuz în serviciu.

Robert Negoiță se află în prezent la al patrulea mandat de primar al Sectorului 3.