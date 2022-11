Scandal în Focșani. Doi politicieni locali s-au luat la bătaie, după alegerea șefului PSD Vrancea: "a sărit pe mine cu pumnii, dându-mă jos din picioare"

Fostul parlamentar a scris pe Facebook ce s-a întâmplat, imediat după ce a depus plângere la Poliție.

„Cu mare dezamăgire spun acest lucru, plecând din sediul Poliției: ieșind în oraș, la un club din Focșani, împreună cu soția și prieteni foarte apropiați, am fost agresat fizic grav de către Cătălin Răducanu, consilierul principal al prefectului județului. Într-un conflict la care a luat parte și Roșu Bogdan, încercând să-l aplanez, Răducanu Cătălin (cunoștință de-a mea de 43 de ani) a sărit pe mine cu pumnii, dându-mă jos din picioare. Nu m-aș fi așteptat niciodată! Urât de tot! Am făcut plângere penală, cu martori, și mi s-a eliberat certificat medico-legal! Sunt ferm convins că Poliția și organele de urmărire penală își vor face datoria! Doamne ajută pentru toată lumea!”, a postat Dragoș Bîrlădeanu pe pagina sa de Facebook.

Dragoș Bârlădeanu a explicat incidentul, în direct la Antena 3 CNN.

”Eu am fost la un club aseară cu soția și cu câțiva prieteni apropiați. În jurul orei 12:00 noaptea, fetele l-au văzut pe geam, în fața restaurantului, pe Cătălin Răducanu și cu un domn Roșu. Era pe jos, cu buza spartă, și în jurul lor mai mulți oameni. Oricum era clar că este un scandal acolo.

M-am dus ca să-i despart și inițiatorul scandalului, cred că era Cătălin Răducanu, el era în față. Am vorbit cu el, cu care mă știu de 43 de ani, am copilărit împreună, și i-am spus: Cătălin ce se întâmplă? Terminați cu scandalul, lăsați-l pe băiatul ăsta, nu-l mai bateți.

În acel moment, foarte surprins am fost. M-a împins, mi-a dat cu pumnii, am căzut, erau câteva trepte acolo, am căzut și a sărit pe mine și m-a lovit de mai multe ori.

N-aveam cum să-l provoc. Eu m-am dus ca să ca să închid altercația aceea, că așa mi se pare omenește”, a declarat pentru Antena 3 CNN Dragoș Bârlădeanu

Duminică dimineață, după ce s-a ”liniștit”, Cătălin Răducanu și-a scris demisia din funcția de șef al Cancelariei Prefectului Județului Vrancea. Decizia sa de a demisiona a fost acceptată de prefectul Nicușor Halici, potrivit Vrancea24.

„Sunt dezamăgit că oameni la acest nivel procedează așa. Șeful Cancelariei nu avea ce căuta la ora aceea într-un bar. I-am cerut demisia. Mă voi consulta și cu colegii din partid și este posibil să se ajungă la excluderea din partid”, a spus prefectul de Vrancea, Nicușor Halici, potrivit ziarul Adevărul.

Bătaie cu pumni și picioare între doi politicieni, terminată la poliție