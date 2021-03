Șef al Cancelariei lui Cîțu – liderul PLUS Cluj, dar un apropiat al primarului liberal Emil Boc

Florin Cîțu și-a numit, săptămâna trecută, șeful Cancelariei Prim-Ministrului. Teoretic, noul demnitar vine din partea PLUS, partid condus de Dacian Cioloș, respectându-se astfel, întocmai și la timp, algoritmul politic bătut în cuie odată cu formarea Coaliției de Dreapta. Practic, se respectă nu doar acest algoritm, dar și apropierile politice față de liderul liberalilor din Ardeal, Emil Boc, al cărui apropiat este noul șef al cabinetului prim-ministrului. Sergiu Horia Hossu, liderul PLUS Cluj, este un fost colaborator, asociat și administrator al companiilor lui Silviu Prigoană, ex-partener de afaceri al fraților Aschilean, din Cluj-Napoca, abonați la contractele Primăriei, pe vremea mandatului lui Sorin Apostu, iar în toamna anului trecut a candidat și a fost ales în funcția de consilier local. Este, potrivit surselor clujene, un apropiat al edilului Emil Boc, a investit în firmele sale peste o jumătate de milion de lei, însă anul trecut, conform declarației de avere, nu a realizat niciun leu din venituri salariale.

Astfel, în 18 martie, Florin Vasile Cîțu a semnat Decizia de prim-ministru nr. 239/2021, și, „în temeiul articolului 22 alineat 2 și articolului 29 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare”, Sergiu Horia Hossu se numește în funcția de șef al Cancelariei Prim-Ministrului, cu rang de ministru.

Noul șef al Cancelariei este fost asociat și administrator al afacerilor cu deșeuri al celebrului Silviu Prigoană, în zona Cluj-Napoca. „Jurnalul” a studiat documentele emise de Oficiul Național al Registrului Comerțului, potrivit cărora, în 30 octombrie 2008, acționarii Rosal Grup SRL București, printre care însuși Silviu Prigoană, au decis să îl numească pe Hossu în funcția de împuternicit a sucursalei ardelene a SC Rosal Grup SRL. Iar în aceeași zi, aceiași acționari l-au desemnat pe Sergiu Horia Hossu administratorul companiei.

Relația de muncă a actualului demnitar numit de Florin Cîțu la Guvern cu acest grup de afaceri nu s-a redus doar la aceste amănunte. În 9 iunie 2008, spre exemplu, compania Eco Pisal SRL Cluj-Napoca, entitate ce îi avea, la acel moment, drept asociați pe Daniel Prigoană, SC Rosal Management SRL și Radu Georgian, îl revocă pe administratorul Roman Nicu Hosu și îl numesc pe Sergiu Horia Hossu. Pentru ca, în 8 aprilie 2009, același Sergiu Horia Hossu să intre direct ca asociat în această companie, cu un pachet de 10 la sută din beneficii și pierderi.

Din afaceri, direct în partidul lui Cioloș

Anul trecut, Sergiu Horia Hossu a fost desemnat să preia conducerea Biroului Filialei Cluj-Napoca a Partidului Libertate Unitate și Solidaritate (PLUS), formațiune condusă de fostul premier tehnocrat Dacian Cioloș și care, împreună cu formațiunea condusă de Dan Barna, vicepremier în Cabinetul Cîțu, a constituit, încă din anul 2019, Alianța USR-PLUS.

Iar activitatea politică a fostului partener de afaceri al lui Silviu Prigoană de la Cluj nu s-a rezumat doar la aceasta. În toamna anului trecut, Sergiu Horia Hossu a candidat, din partea USR-PLUS, la funcția de consilier local în cadrul Consiliului Local Municipal Cluj-Napoca, funcție pe care a și obținut-o, în urma alegerilor locale din data de 27 septembrie 2020.

Surse politice locale arată că între edilul din Cluj-Napoca Emil Boc și liderul PLUS Hossu există, de mai mulți ani, o relație de apropiere, mai ales prin prisma faptului că actualul șef al Cancelariei premierului Cîțu a derulat afaceri împreună cu alte persoane din zona de business locală care au avut, de-a lungul timpului, contracte cu Primăria lui Boc, inclusiv în perioada în care acesta era prim-ministru, iar funcția de edil era asigurată de Sorin Apostu.

În acest sens, spun sursele locale citate, ambele tabere politice de influență din Cluj-Napoca au interese guvernamentale (atât USR-PLUS, cât și liberalii lui Emil Boc) și sunt satisfăcute de această numire.

Contracte cu statul, prin atribuire directă

În calitatea sa de candidat PLUS la Consiliul Local Cluj-Napoca, dar și în aceea de consilier ales în toamna trecută, Sergiu Horia Hossu a fost nevoit să completeze și să depună câte un set de declarații de avere și de declarații de interese. Despre declarațiile de avere, vom face vorbire mai jos. Însă deloc de neglijat este declarația de interese completată după preluarea mandatului.

Conform acestui document, noul șef al Cancelariei lui Florin Cîțu este asociat în cinci companii comerciale: SC Seho Consulting SRL, SC Omega Technology SRL, SC SCS Lifestyle SRL, SC DCS Technology And Renting SRL și SC Movium MAAS SRL.

De la Registrul Comerțului, aflăm că SC Seho Consulting SRL a fost înființată în 7 februarie 2015. Se ocupă cu consultanța în management, iar Sergiu Horia Hossu deține 95% din capitalul social. Celelalte 5 procente sunt controlate de soția acestuia, Corina Maria Hossu. În ceea ce privește SC DCS Lifestyle SRL, aceasta este o companie înființată de soții Hossu în 22 mai 2015 care se ocupă cu activități ale centrelor de fitness. SC DCS Technology & Renting SRL este deținută, de asemenea, de soții Hossu, a fost înființată în 1 aprilie 2019 și se ocupă cu închirierea și leasingul cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile. Iar SC Omega Technology SRL a luat ființă în 22 mai 2006, se ocupă cu comerțul cu amănuntul prin magazine și este deținută integral de Sergiu Horia Hossu. În ceea ce privește SC Movium MAAS SRL, aceasta a luat ființă în 25 ianuarie 2019, se ocupă cu activități de realizarea softului la comandă, și este deținută de Hossu împreună cu Silviu Gabriel Crețu, Robert Ștefan Onodi și Balint Zsoldics.

Ei, bine, ca om de afaceri privat, Sergiu Horia Hossu notează, în documentul citat, o relație contractuală directă cu instituții publice ale statului (VEZI FACSIMIL ALĂTURAT). Mai exact, a încheiat, în 31 ianuarie 2020, cu Primăria Sectorului 4, un contract de prestări de servicii, prin încredințare directă, în valoare de 32.084 de lei. Contractul a fost derulat până în 31 decembrie 2020. Apoi, tot prin încredințare directă, a mai primit un contract, în data de 30 iunie 2020, cu valabilitate până la 31 decembrie 2020, cu Serviciul de Ambulanță Cluj, în valoare de 1.517 lei. Anterior, în 14 august 2019, Hossu a mai primit un contract de prestări servicii, în valoare de 6.192 de euro, de la Compania de Apă Turda, prin achiziție directă, contractul având valabilitate până în data de 1 septembrie 2021.

Partener cu oameni de afaceri celebri din Cluj, abonați la contractele administrației

Până în 2019 însă, Sergiu Horia Hossu a fost implicat și în alte afaceri. Una dintre ele se numește SC Kamen Distributions SRL (VEZI FACSIMIL), care se ocupă cu intermedieri în comerțul cu ridicata. Unde șeful Cancelariei premierului era asociat cu doi frați vestiți din Cluj-Napoca – Nicolae Călin Aschilean și Bogdan Aschilean –, împreună cu un anume Ioan Vasilov.

Nicolae Călin Aschilean controlează o altă companie, Comsis Services, despre care presa locală a dezvăluit că, în 2019, a câștigat un contract în valoare de 1,7 milioane de lei, pentru reabilitarea Casei de Cultură a Studenților din Cluj-Napoca, la vremea respectivă condusă de un anume Adam Laszlo, de la PDL. În aceeași perioadă, compania în cauză a mai derulat cu Primăria Cluj-Napoca un contract de 40.000 de euro pentru reabilitarea cinematografului Mărăști. Apoi a urmat un contract de 500.000 de euro încheiat cu RADEF, pentru reabilitarea cinematografului Republica. În 2011, arată jurnaliștii clujeni de la „Clujust.ro”, SC Life Style Company, în care erau asociate Comsis Service și Servinstal a lui Ioan Pintican, firmă abonată la lucrări de la Primărie, și-a schimbat obiectul principal de activitate în „restaurante” și a deschis un punct de lucru în Piața Mihai Viteazul. Această din urmă firmă a fost preluată, ulterior, chiar de Adam Laszlo.

În noiembrie 2011, primarul de atunci al Clujului, Sorin Apostu, a fost arestat preventiv pentru fapte de corupție. Iar omul de afaceri Nicolae Călin Aschilean a fost audiat în acest dosar. Anul următor, Apostu demisionează, iar în 2013 Curtea de Apel Târgu Mureș l-a condamnat. În același an, Nicolae Călin Aschilean retrage din Comsis Consult SRL.

În anul 2014, mai arată jurnaliștii, Aschilean cedează 82% din acțiuni către Napoca Min, controlată de Ioan Bene. Iar ulterior urmează retragerea dintr-o altă companie, SC CAAB Construct, pe care Aschilean a trecut-o pe numele unei anume Andreea Crișan.

Această ultimă manevră este importantă și are legătură cu activitatea noului șef al Cancelariei premierului Cîțu, întrucât dintr-o încheiere de la Registrul Comerțului, în 25 ianuarie 2018 se înființează compania Kamen Pazin SRL din Cluj-Napoca, având ca acționari SC CAAB Construct SRL, prin Andreea Crișan, precum și pe fratele lui Nicolae Călin Aschilean, Bogdan Aschilean. Atunci, a fost numit administrator al companiei Sergiu Horia Hossu. El și-a păstrat mandatul doar o lună, până în 13 februarie 2018.

Niciun leu câștigat în ultimul an fiscal

Cu adevărat interesantă este declarația de avere cu care Sergiu Horia Hossu se prezintă ca ex-consilier local al Consiliului Local Cluj-Napoca. Din acest document, întocmit în data de 10 noiembrie 2020, rezultă că, în ultimul an fiscal, politicianul PLUS, om de afaceri și, ulterior, șef de Cancelarie guvernamentală, nu a realizat niciun leu din venituri salariale sau de altă natură. Singurul venit adus în casă au fost 21.600 de lei încasați de soție, ca manager al SC DCS Lifestyle SRL (VEZI FACSIMIL).

Sergiu Horia și Corina Hossu dețin, în schimb, importante proprietăți imobiliare. Este vorba despre două terenuri intravilane, ambele în Cluj-Napoca, dintre care unul în suprafață de 1.722 de metri pătrați, iar al doilea de 406 metru pătrați, achiziționate prin cumpărare. La acestea se mai adaugă 5.000 de metri pătrați de teren extravilan, amplasați pe Dealul Negru, cumpărați în anul 2014.

Soții Hossu mai dețin trei case de locuit. Prima are suprafața totală de 316 metri pătrați, se află la Cluj-Napoca și a fost construită în anul 2015. A doua are 320 de metri pătrați, se află tot la Cluj-Napoca, și a fost achiziționată în anul 2013. A treia, în suprafață de 122 metri pătrați, se află pe Dealul Negru și a fost construită în anul 2015.

Hossu are două mașini – un BMW fabricat în 2010 și un Volkswagen, fabricat în 2012 – și două tablouri, evaluate la 10.000 de euro. De asemenea, a economisit 6.076 de euro la Banca Transilvania Euro Obligațiuni și 11.000 de euro la Raiffeisen Bank.

În ciuda faptului că nu a realizat venituri salariale în ultimul an fiscal, Sergiu Horia Hossu are plasamente de peste o jumătate de milion de lei. Mai exact, 568.603 lei. Este vorba despre acțiuni și părți sociale de 390.023 de lei la SC Seho Consulting SRL, de 46.020 de lei la SC Omega Technology SRL, de 1.507 lei la SC DCS Lifestyle SRL și de 1.663 de lei la SC SCS Technology And Renting SRL. De asemenea, actualul șef al Cancelariei premierului Cîțu a împrumutat 27.845 de lei către SC Seho Consulting SRL și 84.697 de lei către SC Omega Technology SRL.

Sergiu Horia Hossu mai menționează datorii către Raiffeisen Bank, contractate în anul 2012, dintre care una de 78.853 de euro scadentă în anul 2044, iar cea de-a doua, de 405.005 lei, scadentă în anul 2045.