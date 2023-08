Prim-ministrul ucrainean Denis Şmîhal a fost primit la Palatul Victoria de premierul Marcel Ciolacu

Premierul ucrainean, Denîs Șmîhal, a ajuns, vineri, la Palatul Victoria, unde va avea convorbiri cu omologul român, Marcel Ciolacu.

De la ora 13.35 cei doi oficiali vor susține declarații comune de presă.

Marcel Ciolacu a spus, vineri dimineața, că va discuta cu Denîs Șmîhal aspecte care țin de securitatea regională în contextul agresiunii militare a Rusiei împotriva Ucrainei.

„Vom aborda și eforturile noastre, ale României, în ceea ce privește tranzitul cerealelor ucrainene pentru asigurarea accesului la hrană din acesrt moment la nivel mondial, dar și chestiuni care țin de agenda bilaterală pentru protejarea fermierilor români și a drepturilor minorităților române din Ucraina”, a spus premierul român.

De asemenea, Marcel Ciolacu a precizat că Denîs Șmîhal este deja pe teritoriul României.

Ciolacu, lui Shmyhal: Să continuați să luptați ca și până acum. Aveți în spate aliați puternici

„Să continuați să luptați ca și până acum. Aveți în spate aliați puternici - SUA, NATO și Uniunea Europeană și vecini precum România, pe care vă puteți baza întotdeauna la greu”, i-a spus Marcel Ciolacu premierului Ucrainei, Denys Shmyhal.

„Eu și guvernul pe care îl conduc vom continua să acordăm sprijin deplin și consistent pentru Ucraina. Suntem uniți împotriva agresiunii militare a Federației Ruse și a actelor de barbarie și lașitate îndreptate împotriva poporului ucrainean. Pierderea de vieți nevinovate în acest conflict fără sens trebuie să înceteze. Exprim încă o dată sprijinul total pentru independența, suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei. Vom fi alături de Ucraina atât timp cât va fi nevoie, până la victoria Ucrainei și restaurarea integrității teritoriale a acesteia, dar și mai departe, în procesul de reconstrucție a țării”, spune Marcel Ciolacu.

El afirmă că este o perioadă extrem de complicată, cu provocări fără precedent pentru securitatea Europei și a lumii întregi.

„Trebuie să rămânem însă fermi, pentru că această luptă este și pentru protejarea modului nostru de viață și a valorilor noastre fundamentale legate de democrație și libertate. Și mă bucur că poporul român a înțeles din prima clipă aceste lucruri și a dat dovadă de o solidaritate incredibilă cu Ucraina și poporul ucrainean. Trebuie să apărăm dreptul Ucrainei de a decide în mod suveran asupra viitorului său. Pentru că o Ucraină independentă, suverană, democratică, liberă, prosperă, este în interesul strategic al României”, adaugă premierul român.

Ciolacu a relatat că a avut un schimb extins de opinii cu privire la evoluțiile recente ale războiului declanșat de Federația Rusă, precum și privind provocările cărora trebuie să le facă față în prezent Ucraina.

„Prim-Ministrul Shmyhal a făcut o prezentare extinsă a implicațiilor deciziei unilaterale a Federației Ruse de retragere din Inițiativa privind Cerealele la Marea Neagră asupra securității alimentare globale, precum și asupra economiei Ucrainei. L-am asigurat că România se va implica în continuare, la fel ca și până acum, în facilitarea exporturilor de cereale ucrainene către piețele internaționale. Prin România tranzitează în prezent aproape 60% din volumul total al exporturilor de cereale din Ucraina. Am subliniat importanța colaborării dintre țările noastre, precum și cu partenerii noștri internaționali. Am salutat rezultatele discuțiilor de vinerea trecută de la Galați, între miniștrii responsabili de transporturi și infrastructură din România și Ucraina. Așa cum se cunoaște, la discuții au participat și oficiali americani, respectiv din partea Comisiei Europene. De asemenea, a luat parte și ministrul de resort din Republica Moldova. Am stabilit împreună o țintă ambițioasă – dublarea în perioada următoare a volumului tranzitului de cereale ucrainene prin România, de la 2 milioane tone/lună acum, la 4 milioane tone/lună”, precizează Ciolacu.

Totodată, marcel Ciolacu a vorbit despre concentrarea eforturilor pentru dezvoltarea capacităților și coridoarelor deja existente – în primul rând a Canalului Sulina și a Portului Constanța.

„Am reconfirmat astăzi cu premierul Shmyhal aceste obiective și această abordare. Am semnat astăzi împreună cu domnia sa o Declarație politică privind întărirea cooperării bilaterale în asigurarea tranzitului fiabil al mărfurilor din Ucraina. De asemenea, am făcut și o trecere în revistă a proiectelor pe care le avem în lucru pentru creșterea traficului – maritim, fluvial, feroviar, rutier, precum și la punctele de trecere a frontierei. România a făcut eforturi substanțiale, inclusiv prin alocarea de resurse bugetare naționale, pentru extinderea capacității de preluare, tranzit și expediere, pe toate aceste componente. Rezultatele acestor eforturi pentru îmbunătățirea conectivității transfrontaliere se văd deja: avem majorări ale tranzitului de 200% la unele din principalele puncte de tranzit, respectiv de 500% în Portul Constanța Sud. Am subliniat însă foarte clar că măsurile pe care le adoptăm la nivel național, precum și cele la nivel european, vor avea în vedere în egală măsură (1) nevoia sprijinirii Ucrainei, dar și (2) așteptările și preocupările legitime ale producătorilor și fermierilor români. Protejarea pieței interne românești și a fermierilor români este unul dintre obiectivele majore ale acestui Guvern! Și mă voi asigura că lucrurile vor merge în direcția corectă”, menționează premierul român.

De asemenea, Marcel Ciolacu afirmă că un alt subiect a fost cel referitor la drepturile persoanelor aparținând minorității române din Ucraina.

„Am readus în atenția domnului Prim-Ministru preocupările legitime ale României în acest domeniu. Am reamintit poziția fermă a României pe acest subiect. Am arătat că așteptăm deschidere și implicare din partea autorităților ucrainene – așa cum este normal între două state legate printr-o solidaritate atât de puternică. Solicitările noastre sunt firești și rezonabile. Dorim pentru românii din Ucraina exact aceleași drepturi și libertăți de care se bucură persoanele aparținând minorității ucrainene din România. Contez pe implicarea domnului Prim-ministru Shmyhal, astfel încât mesajul nostru să ajungă la toate nivelurile administrației ucrainene”, precizează Marcel Ciolacu.

El a reluat solicitarea mai veche a părții române ca autoritățile ucrainene să recunoască inexistența limbii moldovenești și să adopte toate măsurile legale și administrative în consecință.

„Să continuați să luptați ca și până acum. Aveți în spate aliați puternici- SUA, NATO și Uniunea Europeană și vecini precum România pe care vă puteți baza întotdeauna la greu. Nu aveți niciun motiv să dați vreun pas înapoi. Și sunt convins că, la final, depășind acest moment întunecat al istoriei veți reuși să vă construiți un viitor mai sigur și mai prosper”, încheie Ciolacu.