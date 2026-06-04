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Simion nu-l vrea pe Tomac premier: Reacția liderului AUR înainte de anunțul oficial

de Redacția Jurnalul    |    04 Iun 2026   •   17:00
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Simion nu-l vrea pe Tomac premier: Reacția liderului AUR înainte de anunțul oficial
Hepta/ George Simion desființează varianta Eugen Tomac premier

Președintele Alianței pentru Unirea Românilor, George Simion, a atacat joi posibila desemnare a lui Eugen Tomac în funcția de prim-ministru, calificând procedura drept o continuare a „loviturii date democrației”.

„La ora 18:00 va fi anunțat un guvern fără sprijin popular. E doar continuarea loviturii date democrației”, transmite pe Facebook George Simion.

„Parlamentarii AUR nu intră în sala de vot (secret/nesecret) pentru alegerea unui premier care nu a primit nici 1% susținere din partea românilor. Nu avem ce să discutăm când continuă bătaia de joc la adresa românilor, începută cu anularea alegerilor”, mai notează președintele AUR.

Reacția vehementă a politicianului vine în contextul în care Administrația Prezidențială a anunțat că președintele României, Nicușor Dan, va susține o declarație de presă în aceasta seară. Potrivit surselor MEDIAFAX, șeful statului îl va desemna pe Eugen Tomac pentru a forma noul Guvern, o decizie care vine să pună capăt unui blocaj politic ce durează de o lună.

Desemnarea noului premier vine în contextul demiterii Guvernului condus de Ilie Bolojan pe 5 mai. Moțiunea de cenzură care a trecut cu 281 de voturi a creat un blocaj politic, întrucât Partidul Național Liberal și USR au susținut că nu vor mai reveni într-o coaliție alături de PSD.

În același context, social-democrații au pledat pentru o refacere a coaliției pro-europene, dar fără Ilie Bolojan.

Referitor la formarea noului Guvern, AUR, prin vocea lui Petrișor Peiu a susținut: „AUR va vota un guvern care este condus de un premier AUR”.

 

(sursa: Mediafax)

 

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Subiecte în articol: simion guvern Eugen Tomac premier
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