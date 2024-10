Ministrul Muncii deschide lista candidaților PSD Argeș pentru Parlament

„Alegerile locale și cele europarlamentare de anul acesta atestă faptul că principala și cea mai importantă forță politică este reprezentată de echipa PSD. Rezultatele de la Consiliul Județean și ale colegilor noștri primari arată că echipa social-democrată se bucură de încrederea argeșenilor. Faptele au fost de fiecare dată politica noastră, a echipei Ion Mînzînă și a primarilor care, prin ceea ce au reușit să facă, au arătat că sunt cei mai performanți și respectați oameni din comunitățile dânșilor. Astăzi venim în fața argeșenilor cu gândul de a continua construcția pentru Argeș. Dar gândul nostru nu se îndreaptă doar către argeșeni, se îndreaptă către toți românii. Ne dorim ca în echipă cu președintele Marcel Ciolacu să avem o Românie în care veniturile românilor să continue să crească. Ne dorim o Românie reindustrializată și în care să finalizăm autostrăzile, inclusiv Pitești-Sibiu. Ne dorim o țară în care protejăm drepturile celor din diaspora și le oferim o șansă în plus să se întoarcă acasă. Ne dorim o țară sigură, în care tinerii să fie feriți de tentația drogurilor și nu numai! Aceasta este România pentru care noi, echipa social-democrată, muncim și pe care, împreună cu dumneavoastră, cu toți argeșenii, cu toți românii, ne dorim să o transformăm în realitate. Sunt convinsă că vom avea o victorie frumoasă, așa cum am avut de fiecare dată în Argeș, și pentru asta le mulțumim argeșenilor care de fiecare dată ne-au creditat cu încrederea dânșilor”, a declarat ministrul Simona Bucura Oprescu.

Lista PSD Argeș pentru Senat este deschisă de senatorul Ovidiu Puiu, profesor universitar doctor.

„Să nu uităm de unde am plecat și unde ne aflăm, am început în opoziție și astăzi ne aflăm la guvernare cu un guvern condus de președintele Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu. Acest guvern cred că a făcut cele mai spectaculoase lucruri din ultimii 30 de ani, începând cu Legea Pensiilor al cărei artizan, ministrul Simona Bucura-Oprescu, este azi aici cu noi. În urmă cu 4 ani, președintele Ion Mînzînă spunea că o să aducă Argeșul pe primul loc. Astăzi, Argeșul este pe primul loc. Niciodată în ultimii peste 30 de ani nu au fost mai multe investiții, fie că vorbim de drumuri, fie că vorbim de școli, fie că vorbim de rețele de canalizare, fie că vorbim de stadionul din Trivale și enumerarea poate să continue, iar acest lucru este meritul echipei Partidului Social Democrat. Președintele Marcel Ciolacu este calea sigură pentru prosperitatea României, iar echipa Partidului Social Democrat este garantul că vor continua investițiile pentru locuri de muncă mai multe și mai bine plătite, pentru dezvoltare și pentru un nivel de trai mai bun. Eu am convingerea că noi ca națiune avem nevoie de unitate mai mult ca oricând, iar această unitate vine în principal din valorile cultivate de PSD: tradiție, familie și, mai presus de orice, credința în bunul Dumnezeu! Mergem împreună la victorie”, a spus Ovidiu Puiu.

În județul Dâmbovița, lista pentru Camera Deputaților e deschisă de fostul premier Victor Ponta, iar cea de la Senat de Titus Corlățean.

