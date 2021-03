Sondaj devastator.Vlad Voiculescu distruge imaginea Guvernului. Cea mai slabă încredere de care s-a bucurat vreun ministru în ultimii 31 de ani

Actualul ministru al Sănătății, Vlad Voiculescu, beneficiază de cel mai scăzut nivel de încredere. Doar 0,3 la sută dintre români l-au menționat ca membru al cabinetului în care ar avea încredere. Mai mult, conform unui sondaj Avangarde, Ministerul Sănătății nu ar trebui să preia procesul de vaccinare de la Ministerul Apărării, deoarece instituția condusă de Voiculescu are un nivel de neîncredere de 64 la sută. Guvernul, în ansamblul său, a primit note de la 1 la 4 de la 56 la sută dintre cei chestionați. Iar 63 la sută dintre români nu cred că Vlad Voiculescu poate rezolva, ca ministru al Sănătății, problemele din sectorul medical. 72 la sută dintre cei chestionați de Avangarde sunt nemulțumiți și foarte nemulțumiți de activitatea Ministerului Sănătății din anul 2021.

Principala întrebare, din care decurg toate celelalte răspunsuri, ne demonstrează că activitatea Ministerului Sănătății, sub conducerea lui Vlad Voiculescu, a distrus imaginea și credibilitatea Guvernului PNL – USR-PLUS – PNL în percepția românilor este aceea dacă „dumneavoastră personal credeți că lucrurile în România se îndreaptă într-o direcție bună sau într-o direcție greșită”. Răspunsurile sunt devastatoare. 79 la sută dintre respondenți sunt de părere că lucrurile se îndreaptă într-o direcție greșită, cu șase procente mai mult decât în luna decembrie a anului trecut. Doar 14 la sută au răspuns că România se îndreaptă într-o direcție bună. 7 la sută nu au răspuns sau nu au știut să răspundă la această întrebare. Dacă, la modul general, lucrurile stau rău, în percepția publică, situația este și mai cruntă în ceea ce privește nota acordată Guvernului, pentru modul în care a gestionat, până în acest moment, pandemia de Covid-19. 63 la sută dintre notele acordate au fost între 1 și 4, ceea ce înseamnă corijență. 18 la sută au acordat nota 1, 18 la sută au acordat nota 2, 16 la sută au acordat nota 3 și 11 la sută au acordat nota 4. Note de trecere au acordat doar 36% dintre respondenți, însă absolut nimeni nu a oferit nota 10. Cea mai indulgentă notă de trecere a fost 5, acordată de 12 la sută dintre răspunsuri. 9 procente au acordat nota 6, 8 la sută au acordat nota 7, 5 la sută au dat nota 8 și doar doi la sută au dat nota 10. Un procent dintre cei chestionați nu a răspuns. Românii vor ca vaccinarea să rămână la Armată Fiind vorba despre un barometru care vizează percepția oamenilor cu privire la pandemie, se poate identifica ușor personajul negativ care este găsit responsabil de către eșantionul chestionat cu privire la situația dezastruoasă în care se află situația sanitară din România. La întrebarea „De campania de vaccinare ar trebui să se ocupe, în continuare, Armata sau ar trebui să fie preluată de Ministerul Sănătății?”, răspunsurile sunt mai mult decât edificatoare. Doar 12 la sută dintre cei intervievați au fost de părere că vaccinarea ar trebui să fie preluată de ministerul condus de Vlad Voiculescu. 59 la sută cred că acesta trebuie să rămână, în continuare, atributul Ministerului Apărării Naționale, în timp ce un procent semnificativ, de 29 la sută, nu a putut aprecia sau nu a dorit să răspundă. Lucrurile devin și mai clare odată cu întrebarea „credeți că actualul ministru al Sănătății, Vlad Voiculescu, va putea rezolva problemele din sistemul medical din România?”. Doar 11 la sută dintre respondenți cred că Voiculescu este capabil.

În timp ce un procent covârșitor, de 63 la sută, sunt de părere că nu. 26 de procente nu au răspuns la această întrebare. Mai mult, doar 17 la sută dintre români se declară mulțumiți de activitatea Ministerului Sănătății din anul 2021. Din care doar două procente se declară foarte mulțumiți, iar 15% doar mulțumiți. În schimb, nemulțumiți se declară 72 la sută dintre respondenți, din care 52 la sută sunt nemulțumiți și 20 la sută foarte nemulțumiți sau deloc mulțumiți. 11 procente nu au răspuns. Doctorii sunt bine văzuți, însă sistemul medical, nu Același sondaj de opinie realizat de Avangarde relevă o încredere mai mult decât scăzută în sistemul sanitar, dar mai ales în Ministerul Sănătății. Astfel, în condițiile în care medicii se bucură de o părere bună din partea a 47 la sută dintre români, spitalele au o percepție bună doar în rândul a 21 la sută dintre cetățeni. Doctorii „beneficiază” de o părere proastă în rândul a 27% dintre respondenți, în timp ce spitalele, de o părere proastă în rândul a 56 la sută. Mult mai rău stă Ministerul Sănătății, condus de Vlad Voiculescu. Doar 16 la sută dintre cetățenii intervievați au o părere bună despre această instituție, în timp ce 64 la sută au o părere proastă. În ceea ce privește Direcțiile de Sănătate Publică, există o părere bună în rândul a 15 la sută dintre români, în timp ce 63 la sută au o părere proastă.

Ministrul Sănătății beneficiază de o încredere de 0,3 la sută

Vlad Voiculescu a ieșit, ieri după-amiază, într-o conferință de presă, unde a vorbit despre vaccinare și despre protestele care au loc, în această perioadă, față de măsurile de restricție instituite de Guvern. „ În următoarele două luni, vor veni peste șapte milioane de doze de vaccin, deci marea majoritate a românilor care doresc să se vaccineze o vor putea face aproape de casă, în siguranță. Am văzut că se scanda >. Aș putea să zic că suntem toți de acord, dar singurul mod în care putem da jos pandemia e acesta, prin vaccinare. Dacă respectăm măsurile de siguranță, câștigăm timp pentru vaccinare și acest al treilea val ar putea să fie ultimul mare hop”, a precizat Voiculescu. Ministrul Sănătății este de părere că „a fost un an greu și foarte greu pentru mulți. Dar măsurile luate de România nu sunt mai dure, mai drastice decât în alte țări. Din contră, sunt ceva mai blânde, mai relaxate. Când spunem că vrem o țară ca afară, orice țară din afară are restricții mai dure decât cele pe care le avem acum. Nu s-a inventat o magie să bați din palme și pandemia să dispară. Singura șansa este vaccinarea”. Ei bine, din sondajul Avangarde, la întrebarea „Dumneavoastră, personal, credeți că vaccinarea împotriva Sars-Cov-2 este necesară”, 48 la sută au răspuns „Da, pentru toată lumea”, iar 3 la sută au răspuns „Da, dar doar pentru cei de peste 55 de ani”. În schimb, un procent de 32 la sută au răspuns „Nu”, iar 17 procente nu au răspuns la această întrebare. Mai mult, 32 la sută dintre cei intervievați au răspuns că nu au încredere în niciunul dintre vaccinurile antio-Covid aflate pe piață. 24% au încredere în vaccinul Pfizer, 6 procente în vaccinul Moderna, 3% în vaccinul AstraZeneca, un procent are încredere în vaccinul rusesc Sputnik, iar 13 la sută au încredere în toate vaccinurile. 19 procente nu au răspuns la această întrebare. Întrebarea de final a sondajului Avangarde arată cea mai scăzută încredere a populației, de după 1989, într-un ministru al Sănătății „Dacă ne gândim la actualul Guvern al României, ne puteți indica numele unui ministru în care aveți încredere?”. Întrebarea a fost una cu răspuns deschis, la care 6% l-au indicat pe premierul Florin Cîțu, patru procente pe ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, 3 la sută pe ministrul Apărării, Nicolae Ciucă, 2% pe ministrul Transporturilor, Cătălin Drulă, și un procent pe ministrul Muncii, Raluca Turcan. Vlad Voiculescu, în calitatea lui de ministru al Sănătății, a fost indicat de 0,3 la sută dintre respondenți. 57 la sută au răspuns că nu au încredere în niciun membru al actualului Guvern.

În București, doar votanții USR-PLUS cred că ne îndreptăm într-o direcție bună

Datele Avangarde, privind starea pandemiei în România, au fost culese în perioada 15 – 26 martie 2021, pe un eșantion la nivel național de 910 persoane, prin metoda CATI, cu o marjă de eroare de 3,2 la sută, la un nivel de încredere de 95%. Aceste informații se coroborează perfect cu un sondaj CURS, realizat la nivelul Capitalei, în perioada 19 – 26 martie 2021, pe un eșantion reprezentativ de 1.077 de persoane. Conform acestui al doilea sondaj, la întrebarea „Credeți că, în România, lucrurile merg într-o direcție bună sau greșită”, 66 la sută sunt de părere că lucrurile merg într-o direcție greșită, iar numai 30 la sută cred că lucrurile merg într-o direcție bună. În ceea ce privește percepția despre direcția în care se îndreaptă Bucureștiul, 63 la sută dintre respondenți sunt de părere că România se îndreaptă într-o direcție greșită, în timp ce doar 29 la sută cred că se îndreaptă într-o direcție bună. Paradoxal, acest procent de 29 la sută este cu două procente mai mare decât cel al votanților USR-PLUS din București. Asta, întrucât, la întrebarea „dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri locale, cu ce partid ați vota”, 27 la sută au precizat USR-PLUS, 20% au spus PNL, în timp ce 32% ar vota cu PSD. AUR ar primi 7% din voturi, PMP 5 la sută, PPUSL 4 la sută și Pro România, 3 procente.

Președintele și Poliția, același nivel scăzut de percepție favorabilă

Armata se bucură de cea mai mare încredere a românilor, în proporție de 57%. 19 procente au o părere proastă despre Ministerul Apărării. Pe locul al doilea, ca percepție favorabilă, se află Biserica, cu 47 de procente. Poliția și Președinția au același nivel de percepție favorabilă, de 24 de procente. Poliția are, în schimb, o percepție proastă de 55%, în timp ce Președinția de 49 la sută. Guvernul României beneficiază de doar 20 la sută percepție bună, în timp ce părerea proastă este de 59 de procente. Cel mai jos, însă, în premieră în istoria democrației din România, se află Parlamentul și partidele politice. Legislativul beneficiază de părerea bună a doar 9 la sută dintre români, în timp ce 71 la sută au o părere proastă. Partidele poliice sunt creditate cu părere favorabilă doar din partea a 3 la sută dintre români, în timp ce 75 la sută au o părere proastă.