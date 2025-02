Șoșoacă, despre Georgescu: Înseamnă că are mare legătură cu ceea ce se întâmplă la Washington

„N-am știut. (...) Eu nu l-am văzut niciodată un posibil candidat, tocmai din cauza istoricului său și a legăturilor sale împotriva statului român, cu toate acele formațiuni paramilitare pe care le-a făcut în toate județele și mai ales apărarea sa de către mercenari plătiți. Mercenarii aceia au ucis copii, au ucis femei, au ucis oameni, că de-aia sunt plătiți. Sunt toate datele de operațiuni, pentru a să-i plătiți. Dacă se întâmplă așa, are mare legătură cu ceea ce se întâmplă la Washington.(...) Înseamnă că s-a întâmplat ceva grav”, spune Diana Șoșoacă.

Ea firmă că, din punct de vedere juridic, „dacă este o situație de urgență, se impune așa ceva”.

În momentul în care i s-a spus că reprezentanți AUR și POT au merg la Parchetul General, ea a afirmat: „Este o țară, eu sper că mai este o țară liberă, în care fiecare are dreptul la liberă eximare și opinie, fiecare are dreptul să susțină pe cine dorește, fiecare are dreptul să spună ceea ce își dorește, iar atunci când încalcă legea, ar trebui să răspundă. Deci mai mult de atât, dacă AUR și POT consideră că trebuie să lapte, să-l apere. E dreptul lor”.

Miercuri, Călin Georgescu a fost ridicat în trafic și dus cu mandat la sediul Parchetului General. El este audiat în calitate de suspect, conform unor surse judiciare. Potrivit surselor citate, Georgescu este bănuit de inițierea unei organizații fasciste pentru destructurarea ordinii constituționale și finanțare ilegală a campaniei electorale.

(sursa: Mediafax)