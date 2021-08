Stângă, de la PNL Galați, a devenit susținătorul lui Cîțu la șefia partidului

Lucian Alecu

La Congresul din 25 septembrie îl voi susține pe Florin Cîţu, cel alături de care am făcut echipă în Senatul României timp de 4 ani”, transmite liderul PNL Galați, George Stângă, după ce, în luna mai, el anunța că îl susţine pe Ludovic Orban la preşedinţia partidului.

„PNL trebuie să meargă înainte! Avem o datorie față de gălățenii care ne-au acordat încrederea să asigurăm României o guvernare corectă, performantă, care să contribuie la dezvoltarea tuturor regiunilor țării. PNL poate face asta, deoarece PNL este dedicat românilor. Direcția în care va merge PNL va influența viitorul României, al Galațiului, dar și dezvoltarea comunităților noastre. După 25 septembrie, PNL trebuie să continue pe drumul reformelor asumate în fața românilor, dar în același timp să le accelereze. Nu avem timp de pierdut! Avem nevoie de o echipă puternică, solidă, care să ducă PNL la următorul nivel”, scrie pe Facebook George Stângă.

El afirmă că România condusă de Guvernul Florin Cîțu a făcut progrese importante.

„Premierul PNL a dovedit că poate să aplice acele reforme de care România are nevoie. PNL are nevoie, după 4 ani de la ultimul Congres, de un suflu nou, unul pe care premierul Florin Cîţu îl poate asigura. Suflu nou nu înseamnă doar oameni noi, ci presupune oameni care ştiu să se adapteze la noile cerinţe ale societăţii, oameni care vorbesc despre modernizare. La Congresul din 25 septembrie voi alege schimbarea pentru binele PNL, pentru ca partidul să continue să crească, să se îmbunătățească și să asigure o guvernare performantă României. De aceea, îl voi susține pe Florin Cîţu, cel alături de care am făcut echipă în Senatul României timp de 4 ani. Am încredere că Florin Cîţu va oferi noi perspective PNL și României. Alături de echipa formată în jurul lui Florin Cîțu putem face România liberală, modernă și dezvoltată”, conchide liberalul gălățean.

Deputatul George Stângă a declarat, după alegerile din PNL Galați, că personal îl susţine pe Ludovic Orban la preşedinţia partidului, la fel şi organizaţia judeţeană PNL Galaţi, care a votat în unanimitate, în luna februarie, pentru susţinerea actualului lider.

(sursa: Mediafax)