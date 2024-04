Stroe: Burduja are toate atuurile pentru a duce la bun sfârşit această candidatură la Primăria Capitalei

El a adăugat că Sebastian Burduja are toate atuurile pentru a duce la bun sfârşit această candidatură la Primăria Capitalei şi că obiectivul este obţinerea unei "majorităţi confortabile" de peste 50 de procente la Consiliul General.



Întrebat ce şanse are Sebastian Burduja la Primăria Capitalei, după ce PSD şi PNL au decis să meargă pe candidaturi separate, Ionuţ Stroe a spus: "Nu va fi complicat în a prezenta publicului oferta noastră politică, până la urmă lucrăm la acest proiect politic comun de luni de zile".



"Nu vedem niciun fel de dificultate în a prezenta candidaţi separaţi, atât din partea PNL, cât şi din partea PSD pentru primăria generală, pentru fotoliul de primar. Până la urmă aceste candidaturi separate nu fac nimic altceva decât să mobilizeze la maxim electoratul şi activele de partid şi ne pot oferi nouă un suport politic suficient i-aş putea spune, mă refer la voturi pentru a produce o schimbare reală în cadrul consiliului general, o majoritate confortabilă de peste 50 de procente", a afirmat Stroe, la Parlament.



El a spus că Sebastian Burduja are şanse foarte mari de a câştiga Primăria Capitalei.



"Sebastian Burduja a fost propunerea noastră acum câteva luni de zile. Aş putea spune că rămânem consecvenţi soluţiei pe care am avansat-o atunci. La vremea respectivă s-a socotit că este mult mai bine în a îmbrăţişa un candidat comun şi anume candidatura domnului Cătălin Cîrstoiu, candidat independent neînregimentat politic. Sebastian Burduja, din punctul nostru de vedere, are şanse foarte mari, are avantajul tinereţii, a unei pregătiri profesionale şi politice fără cusur. Este un tip cu o viziune nouă, un tip foarte bine pregătit şi oricând gata să înţeleagă problemele reale Bucureştiului şi să îi ofere soluţiile", a mai spus Ionuţ Stroe.



Întrebat în legătură cu faptul că Sebastian Burduja are avea probleme de vizibilitate, liderul liberal a menţionat că acesta este "un politician tânăr, care a confirmat peste tot, în funcţii de maximă responsabilitate administrativă la ministerele pe care le-a condus până acum".



"Există într-adevăr o perioadă de timp scurtă pentru promovarea lui, dar, din punctul nostru de vedere, în acest moment are toate atuurile pentru a aduce la bun sfârşit această candidatură", a adăugat Stroe.



Întrebat în legătură cu afirmaţia lui Rareş Bogdan că trebuie un candidat comun pentru a ţine coaliţia unită, Ionuţ Stroe a spus: "Este insuficient să te raportezi la primăria generală doar privind candidatura pentru fotoliul de primar, e absolut necesar, din punctul nostru de vedere, să-ţi asiguri şi majoritatea necesară în consiliul local pentru a promova toate ideile cu care un primar vine".



"Un candidat comun într-adevăr ar fi avut şanse mult mai mari, pentru că există suportul politic a două formaţiuni care depăşesc în acest moment 50 de procente şi, cu siguranţă, am încercat să transferăm aceste procente şi candidatului nostru comun. Nu s-a putut. Analiza dinamicii campaniei electorale ne-a adus în momentul în care am fost nevoiţi şi s-a impus o schimbare de strategie. Noi considerăm că aceste candidaturi separate nu fac altceva decât să maximizeze scorurile politice ale celor două partide şi, bineînţeles, să avem o majoritate confortabilă, peste 50% şi de ce nu, viitorul primar de la PNL sau PSD", a adăugat Stroe.



El a mai explicat că decizia candidaturilor separate nu are legătură cu "situaţia reflectată de o anumită parte a presei privind regimul incompatibilităţilor al lui Cătălin Cîrstoiu", ci cu "o dinamică a campaniei", o analiză de etapă referitor la posibilităţile de a câştiga practic primăria Bucureşti.



"Pur şi simplu decizia candidaturilor separate a fost mai bună în analiza noastră şi s-a socotit că aceasta este soluţia. Pentru a susţine un candidat comun e nevoie de acel numitor comun din partea ambelor partide, neîndeplinindu-se această condiţie, în mod evident cea mai bună soluţie şi cea mai la îndemână soluţie a fost să mergem fiecare cu candidatul său", a mai explicat Stroe.



Ionuţ Stroe a mai spus că medicul Cătălin Cîrstoiu este un om care "poate oricând să confirme în politica românească", menţionând că acesta a demonstrat "coerenţă, bună reputaţie, promptitudine şi fidelitate".



El a mai susţinut că "electoratul de dreapta a votat cu siguranţă tot timpul şi va susţine oferta politică a Partidului Naţional Liberal".



Întrebat dacă este o primă fisură în coaliţia de guvernare, Ionuţ Stroe a afirmat: "N-aş pune la îndoială soliditatea construcţiei politice PNL - PSD, la fel nu cred că o asemenea decizie de separare a candidaţilor pentru Primăria Generală a Capitalei ar putea să se propage şi la nivelul guvernării sau alegerilor prezidenţiale din această toamnă".