Surse: PNL, USR PLUS și UDMR merg împreună la consultările de la Cotroceni

Reprezentanții PNL, USR PLUS și UDMR vor merge împreună la consultările convocate de președintele Klaus Iohannis, la Palatul Cotroceni, au precizat pentru MEDIAFAX unor surse politice.

Potrivit surselor citate, reprezentanții celor trei formațiuni vor merge la Cotroceni la ora 15.30.

PSD nu participă la consultări, „un circ ieftin condus de președintele Klaus Iohannis”, anunță liderul social-democraților, Marcel Ciolacu: „Vom face o opoziție dură”.

„PSD nu participă la circul ieftin condus de președintele Klaus Iohannis. Am luat decizia ca PSD să nu se prezinte la consultările de la Cotroceni. Gașca pierzătorilor a creat o majoritate de conjunctură, acest nou CDR, care nu are legitimitate în ceea ce privește voturile românilor și opțiunile românilor pentru prim-ministru. PSD va intra total în opoziție, vom face o opoziție dură. Vedem că actualul CDR nu are o soluție nici pentru criza sanitară, nici pentru criza economică”, anunță Marcel Ciolacu.

PSD, care a obținut cel mai mare număr de parlamentari, l-a susținut pentru a fi nominalizat premier desemnat pe reprezentantul României la OMS, Alexandru Rafila.

PNL, USR PLUS și UDMR îl propun pe Florin Cîțu pentru a forma viitorul Executiv.

Președintele Klaus Iohannis reia consultările cu partidele politice parlamentare în vederea desemnării premierului, astfel că le-a invitat la Palatul Cotroceni, marți, începând cu ora 15.00.

Consultările erau programate după următorul program:

• Ora 15:00 – Partidul Social Democrat (PSD);

• Ora 15:30 – Partidul Național Liberal (PNL);

• Ora 16:00 – Alianța USR-PLUS;

• Ora 16:30 – Alianța pentru Unirea Românilor (AUR);

• Ora 17:00 – Uniunea Democrată a Maghiarilor din România (UDMR);

• Ora 17:30 – Minorități naționale reprezentate în Parlament.

(sursa: Mediafax)