Tăriceanu: Cred că după alegerile din 6 decembrie guvernanții plănuiesc din nou o închidere totală pentru 2-3 luni

Călin Popescu Tăriceanu consideră că după alegerile parlamentare guvernanții pregătesc „o închidere totală pentru 2-3 luni”

„Înțeleg din ce în ce mai puțin din așa zisa strategie a guvernului Orban de luptă împotriva COVID-19! După ce au văzut că strategia cu izolarea și carantinarea nu produce efecte pozitive, nu înțeleg de ce nu se mișcă rapid în direcția testării masive și constante a populației. Ideea asta că testele rapide nu sunt bune, că dau rateuri etc, toate sunt scuze pentru copii. Nu or fi perfecte, dar măsurile lor sunt?

Soluția de a închide școli, fabrici și localități pentru că din 1.000 de oameni sunt 3 infectați, deci se aprinde becul la semaforul roșu, este o prostie. Măsurile de izolare trebuie luate pentru cei pozitivi nu pentru cei sănătoși.

În ședința de guvern de ieri am auzit ce fel de planuri au cu privire la testele rapide. Ridicole! Se lăudau că au cumpărat 49.000 de teste rapide! Păi astea nu ajung nici la mine în Ciofliceni! România are nevoie de zeci de milioane de teste rapide! Pentru că trebuie să testăm continuu. În școli, în sistemul medical, în sistemele vitale (energie, alimentație, servicii publice etc), în zonele de risc etc.

Oricât de mult pare că ar costa, aceste costuri sunt mult mai mici în comparație cu costurile închiderii țării! Banii pe care vor trebui să-i dea pentru șomaj, pentru susținerea companiilor muribunde sunt mult mai mari decât costurile testării permanente.

Refuzul de a testa masiv, refuzul de a se pregăti pentru o asemenea soluție, mă fac să cred că după alegerile din 6 decembrie guvernanții plănuiesc din nou o închidere totală pentru 2-3 luni. Și ăla va fi momentul când și ce a mai rămas din economie va ajunge pe butuci!” scrie Tăriceanu pe pagina sa de Facebook.