Tensiuni în guvern. Executivul se dezice de afirmațiile lui Victor Ponta referitoare la exploziile de la Crevedia

„Declarația domnului Victor Ponta reprezintă opinie personală, care nu are legătură cu activitatea guvernului. Dumnealui are calitatea de consilier onorific al prim-ministrului în domeniul relațiilor economice internaționale și nu are nicio putere de decizie la nivelul guvernului”, transmite Executivul într-un răspuns la o solicitare MEDIAFAX.

Victor Ponta a afirmat, la România TV, că incidentul de la Crevedia a demonstrat încă o dată că „nu învățăm nimic din greșeli”.

„Incidentul de la Crevedia ne demonstrează că noi nu învățăm niciodată din greșeli. Sunt două categorii: Cei care învață și proștii. Noi suntem ăia proști, de ce trebuie întotdeauna ca noi să fim ăia proști? Au fost lăsați pompierii să meargă acolo și să își riște viața. Cineva trebuia să spună: Noi mergem acolo dar nu mergem să murim. Pompierii noștri sunt cei mai importanți oameni ai acestei țări și noi îi aruncăm în foc, la propriu. România a tratat după Colectiv 182 de arși, acum că sunt șapte începem să îi trimitem prin străinătate”, a spus Victor Ponta, la România TV.

De asemenea, consilierul onorific al premierului afirmă că atunci când se decide transferul unor pacienți arși în Europa, „spitalele din străinătate se ocupă doar de pacienții a căror stare de sănătate este una bună, cei în stare gravă sunt lăsați în România”.

„Spitalele din străinătate se ocupă doar de pacienții care sunt în stare bună. Pacienții în stare rea sunt lăsați în România, să moară aici. Vor doar să trimită facturi uriașe către statul român, acesta este interesul lor. Guvernul a făcut foarte bine că i-a pus în avion și i-a trimis în străinătate pe cei care aveau nevoie de îngrijiri medicale de specialitate, dar e posibil ca românii să se întrebe: Noi nu plătim taxe? Pe noi de ce nu ne trimit în străinătate?”, a mai spus fostul premier.

Două explozii au avut loc sâmbătă la stația GPL din Crevedia. Doi oameni - soț și soție - au murit. Au fost în total 58 de victime, dintre care 43 sunt angajați ai Ministerului de Interne - pompieri, polițiști și jandarmi care au acționat la fața locului.