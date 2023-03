Theodor Stolojan: Cazul Euroins putea fi prevenit. ASF ar trebui să învețe din practica bună

Întrebat la RFI dacă episodul Euroins putea fi prevenit, Theodor Stolojan a răspuns: ”Categoric, putea fi prevenit și e bine să precizăm de la bun început că atunci când o persoană sau o companie, în special mică sau mijlocie, se duce să încheie o asigurare, ea nu are capacitatea, persoana sau întreprinderea respectivă, să evalueze dacă firma de asigurare este solvabilă sau nu, dacă respectă reglementările în vigoare etc.. Persoana sau întreprinderea mică și mijlocie se bazează pe faptul că piața asigurărilor de bunuri și de persoane este reglementată și supravegheată de stat, prin Autoritatea de Supraveghere Financiară. Ce constatăm acum? Această Autoritate de Supraveghere Financiară în decursul anilor, deci nu o lună, două, trei, în decursul anilor, a tot constatat că Euroins nu respectă reglementările cu privire la constituirea rezervelor pe care era obligată să le constituie din primele de asigurare. Discutăm de rezerve de daune sau rezerve în cazul asigurărilor de viață. Și atunci, ce a făcut această Autoritate de Supraveghere Financiară? Ne comunică public că ea în decursul anilor a tot dat amenzi și avertismente către această firmă. Firma nu s-a conformat. Or această abordare iată, ne-a condus la rezultatul de astăzi. Faptul că Autoritatea de Supraveghere dă acest comunicat, ascunzându-se în spatele unei legislații arată că practic, nu și-a făcut datoria. Dacă legislația nu-i permitea ca la primele două abateri cu privire la constituirea de rezerve la nivelul necesar firma nu s-a conformat, Euroins, trebuia oprită de atunci activitatea și nu lăsată în continuare. ASF-ul avea obligația să declanșeze modificarea legislației în vigoare, prin Parlament, evident”.

Fostul premier consideră că ”ASF-ul ar trebui să învețe din practica bună a BNR, care supraveghează piața bancară și care a învățat cum să facă această supraveghere, după ce a avut și ea nenumărate experiențe proaste în trecut”.

(sursa: Mediafax)