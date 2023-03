Senatorii români pot rămâne fără TikTok. Ministrul Digitalizării: Analizăm cu maximă seriozitate

Întrebat ce înseamnă pentru România faptul că angajații Comisiei Europene nu au mai fost lăsați să folosească aplicația TikTok pe telefoanele personale și nici pe telefoanele de serviciu, din cauza riscului de atac cibernetic, ministrul Digitalizării, Sebastian Burduja, a spus că este un lucru care se află în evaluare.

„Este un lucru pe care îl evaluăm în aceste zile cu toate instituțiile implicate. E un lucru foarte bun și un exemplu foarte bun pe care ni-l dați, pentru că dacă nu am avea legea securității cibernetice, dacă ea nu va fi operaționalizată, va fi foarte greu să intervenim în asemenea cazuri. Legea care a trecut ieri (marți - n.r.) de CCR realmente creează pârghiile pentru ca statul român să intervină mult mai eficient în cazul unor asemenea pericole. Și știți bine, noi am interzis prin lege antivirusul rusesc și o serie de soluții, am emis un ordin de ministru cred că săptămâna trecută prin care toate instituțiile din România au o listă de furnizori de soluții software care nu sunt agreați și acum au un termen de o lună – două luni în care trebuie să își facă acest inventar și să înlocuiască soluțiile care au fost identificate drept vulnerabile”, a spus Burduja.

Parlamentul Danez a luat aceeași măsură de interzicere a aplicației TikTok și pentru parlamentari, în vreme ce Senatul României are cont de TikTok și foarte mulți parlamentari sunt virali pe această aplicație.

„Este o analiză care trebuie făcută cu maximă seriozitate (dacă reprezintă un risc - n.r.). Pe legea Kasperski, așa cum i s-a spus, România a fost între primele state europene care a interzis prin lege autorităților publice să cumpere asemenea soluție. Deci și aici trebuie să analizăm și de îndată ce vom avea o analiză finală vom emite o dispoziție în acest sens. Categoric da, facem o analiză. Vom veni cu un răspuns când analiza va fi finalizată, pentru că nu vrem nici să generăm o reacție adversă dacă nu este cazul în acest moment”, a mai spus ministrul Sebastian Burduja.

După SUA, și Canada, dar și Danemarca au interzis aplicația TikTok pe dispozitivele mobile care aparțin guvernului. Hotărârea a fost luată pentru a asigura securitatea datelor. Decizia vine după ce revizuire internă a arătat că metodele de colectare a datelor pe TikTok pot face utilizatorii vulnerabili la atacuri cibernetice.

(sursa: Mediafax)