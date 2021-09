Tudorache, USR PLUS: m-a întristat declarația președintelui Iohannis pentru că a fost părtinitoare

Europarlamentarul Dragoș Tudorache a spus că poziția președintelui Klaus Iohannis în cazul crizei politice de la București a fost părtinitoare. M-a întristat declarația, a spus Tudorache.

Declarațiile au fost făcute duminică seara, la Aleph News.

„Cu Florin Cîțu (ne luptăm n.r.), m-a întristat declarația președintelui pentru că a fost părtinitoare”, a dezvăluit Dragoș Tudorache.

„Președintele a vorbit ieri de dialog, noi tocmai dialogul am căutat”, a explicat europarlamentarul USR PLUS.

Dragoș Tudorache a mai spus că Florin Cîțu nu va fi acceptat ca premier chiar dacă va fi propus de președintele Klaus Iohannis. Sută la sută nu, a precizat Tudorache.

Președintele României Klaus Iohannis a comentat sâmbătă moțiunea de cenzură USR PLUS AUR. USR PLUS s-a discreditat iremediabil, face un joc politic meschin prin alianța cu un partid care nu respectă valorile occidentale, a spus șeful statului, pe Facebook.

„Prin alianța cu un partid care nu respectă valorile occidentale, USR PLUS trădează voința cetățenilor care și-au pus speranțele într-o coaliție de centru-dreapta, care să dezvolte România. Este un semnal îngrijorător și extrem de grav că un partid care reclamă că are valori democratice și este reformist se aliază cu un partid cu viziuni antagonice față de valorile euro-atlantice ale României. Prin decizia de a semna și a depune o moțiune de cenzură împotriva propriului guvern, USR PLUS s-a discreditat iremediabil în fața românilor, a propriului electorat”, a declarat președintele României.

Klaus Iohannis a mai spus că România ar putea intra într-o criză politică de proporții și le-a cerut membrilor USR PLUS să renunțe la „jocul politic meschin”.

„Dinamitarea Coaliției și compromiterea iremediabilă a întregului pachet de reforme asumat prin programul de guvernare riscă să arunce România într-o profundă criză economică și socială. Dezvoltarea comunităților din România este absolut necesară și nu se poate încerca blocarea ei de către USR PLUS doar pentru un joc politic meschin. Solicit USR PLUS să cumpănească foarte bine implicațiile asocierii cu obiectivele promovate de AUR și să pună punct acestor gesturi politice iresponsabile, să își respecte electoratul și să se întoarcă la masa dialogului, pentru a găsi împreună cu partenerii din Coaliție o soluție viabilă și rațională de a debloca actuala situație”, a precizat președintele Iohannis.

Moțiunea de cenzură a fost depusă vineri seara, la Parlament, de USR PLUS și AUR.

(sursa: Mediafax)