UPDATE Demisii în lanț din grupurile parlamentare PNL. Al 11-lea liberal pleacă. Ministrul interimar al Agriculturii se retrage

Deputatul Bogdan Bola a anunțat, vineri, că se retrage din grupul parlamentar al PNL, fiind al 11-lea liberal care ia această decizie.

„Deputatul este legat nu de partidul pe lista căruia a fost ales, ci de cetățenii care l-au mandatat. Plecând de la acest principiu statuat de Curtea Constituțională a României, am ales să mă retrag astăzi din grupul parlamentar al PNL și să activez, de acum încolo, ca parlamentar neafiliat”, a scris pe Facebook Bogdan Bola.

Acesta susține că a trecut doar un an de când, împreună cu colegii lui, mergea pe străzile și ulițele din județul Constanța și le spunea oamenilor că merită votul lor, că sunt „altfel”, iar prin votul acelor oameni a ajuns în Parlament.

„Nici cei mai pesimiști dintre noi nu puteau anticipa situația către care se va îndrepta actuala conducere a PNL. O țară aruncată în haos, cu o conducere a Partidului Național Liberal ale cărei acțiuni au dezamăgit așteptările alegătorilor noștri și a bazei partidului căruia eu i-am dedicat 26 de ani din viață. Am ajuns să fim huliți de cei care, acum un an de zile, își puneau speranțele în noi și ne dădeau votul. Lideri de carton, unii care au îngropat în trecut Partidul Național Liberal, alții abia parașutați în partid, fac azi declarații demagogice despre valorile liberale...care numai liberale nu mai sunt”, a mai scris depuatul.

Acesta a menționat că retragerea din grupul parlamentar al PNL nu înseamnă implicit demisia din Partidul Național Liberal: „În mea, după 26 de ani de , încă mai sper ca rațiunea și bunul simț să învingă, iar pasul pe care îl fac astăzi spre o despărțire dureroasă (pentru mine, cel puțin) de acest partid să fie și ultimul”.

Mediafax

ȘTIRE INIȚIALĂ Ministrul interimar al Agriculturii, Adrian Oros, s-a retras din grupul PNL din Senat.



"Am decis să mă retrag din grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal de la Senat! Din nefericire, în câteva săptămâni "echipa câştigătoare" a transformat PNL din cel mai onorabil partid românesc în cel mai detestat si izolat partid. Guvernul liberal Orban a reuşit să treacă ţara printr-o perioadă dificilă, cu care România nu s-a mai confruntat în ultima vreme. Şi a făcut-o foarte bine. Am vorbit anul trecut de construcţia unei coaliţii de dreapta care să dezvolte România. Care să reconstruiască încrederea că şi în România se poate. Am promis stabilitate, profesionalism, decenţă, bunăcuviinţă, seriozitate. În ultima perioadă, nu reuşesc să explic oamenilor care şi-au pus speranţa în noi, comportamentul total aberant al celor care au confiscat Partidul Naţional Liberal.

Cred cu convingere că singura soluţie realistă şi decentă pentru gestionarea crizei politice, sanitare şi economice din ţară este refacerea coaliţiei şi un guvern condus de Ludovic Orban. Rămân asumat valorilor în care cred, în echipa liberală a lui Ludovic Orban. Singurul lider liberal cu credibilitate, în jurul căruia se poate construi, nu demola, aşa cum se întâmplă cu actuala conducere a PNL", a scris acesta pe Facebook.