UPDATE Negocierile PNL-PSD-UDMR s-au încheiat. Declarații de ULTIMĂ ORĂ

Premierul Nicolae Ciucă, desemnat de PNL pentru formarea noului guvern, a făcut primele declarații după întâlnirea cu partenerii noii coaliții, PSD și UDMR. Discuțiile au durat peste 4 ore la Palatul Parlamentului.

Acesta spune că nu mai există niciun conflict între cele trei partide. S-a căzut de acord asupra Secției Speciale și a Ministerului Dezvoltării, care va rămâne la UDMR.

La rândul său, președintele PSD, Marcel Ciolacu, precizează că forțele din coaliție trebuie echilibrate. "Dacă premierul este de la PNL, atunci PSD are mai multe ministere. Vom merge la Cotroceni cu o singură propunere."

Acesta a mai precizat că "Cel mai ambițios proiect este că vom face 6% investiții anul viitor".

Despre împărțirea portofoliilor, Ciolacu a spus că "Există această constantă, ca Ministerul Dezvoltării să rămână la UDMR".

Totodată, și președintele UDMR, Kelemen Honor, spune că s-a ajuns la o înțelegere în coaliție.

"Acordul politic e gata, trebuie completat după decizia cine va da prima dată primul ministru. Luni, înainte de ora 12, vom putea semna acordul (...) Pe ministere, în mare, am stablit. Ministerele Dezvoltare, Mediu și Sport rămân la noi. Am făcut un compromis și am spus că nu participăm la această rotație, a premierului (...) Trebuie să creștem salariile, pensiile, trebuie să investim 7% anul viitor (...) Desființarea Secției Speciale se va face dar de dosare trebuie să se ocupe cineva (...) Nu vor mai fi blocaje. Am depășit punctele sensibile", a explicat acesta.

Însă, spre deosebire de Marcel Ciolacu, care a spus că se va merge cu o singură variantă de premier, Kelemen Hunor susține că se va aplica sistemul de rotație a premierului între PNL și PSD, considerând că procedura, deși în premieră în România, va fi foarte simplu de aplicat în practică.

ȘTIRE INȚIALĂ Negocierile între PNL-PSD-UDMR pentru formarea unei noi coaliții de guvernare continuă astăzi la Palatul Parlamentului, dar fără președintele liberal, Florin Cîțu. Noul premier desemnat de PNL este Nicolae Ciucă.

Ieri discuțiile s-au blocat din cauza UDMR care vrea să păstreze Ministerul Dezvoltării.

Tratativele pentru un nou executiv ar trebui finalizate în acest weekend pentru că, luni, președintele Klaus Iohannis începe discuțiile cu partidele.

Liderul PNL a declarat, ieri, că vrea pentru partidul pe care îl conduce premierul și ministerele de Finanțe și Justiție.

Nu au găsit, deocamdată, soluții pentru împărțirea ministerelor, creșterea pensiilor și desființarea Secției Speciale.

Premierul interimar Florin Cîțu a fost surprins, în această după amiază, singur la o cafenea din centrul Capitalei.