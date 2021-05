Ursul brun ucis de prinț schimbă regulile de intervenție: Ministrul Mediului: Am propus reducerea derogării

Ursul brun ucis de prințul austriac în Covasna schimbă regulile de intervenție și prevenție, a anunțat, miercuri, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Barna Tanczos, care a propus reducerea termenului derogării pentru extragere la 60 de zile. Două anchete sunt în desfășurare.

Ministrul Barna Tanczos a spus că, în România, la momentul de față, legislația permite doar cotele de intervenție și cotele de prevenție, însă cotele actuale sunt doar de intervenție, în vreme ce cotele de prevenție încă nu au fost permise, deși legislația le prevede de anul trecut, din luna mai.

„Ceea ce s-a întâmplat în județul Covasna face obiectul unei anchete. S-au demarat două anchete paralele: o anchetă este derulată de Garda Națională de Mediu, iar a doua anchetă de Garda Forestieră. Vorbim de două anchete paralele. Cele două anchete sunt în curs”, a spus Barna Tanczos.

Ministrul Mediului a precizat că nu vrea să se antepronunțe și nici să influențeze în vreun fel anchetele.

El a făcut, însă, referire la ordinul emis de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, în data de 17 februarie, un ordin de derogare, prin care se permite extragerea unui exemplar de urs din fondul respectiv de vânătoare.

„Acest ordin a fost publicat în Monitorul Oficial, iar executarea este sarcina asociației de vânătoare. Verificarea modului în care este pusă în practică această derogare se face de către agențiile județene și de către Garda Forestieră din regiunea respectivă. Ceea ce trebuie stabilit în această anchetă foarte clar: dacă s-a respectat legea cu privire la derularea operațiunii de extragere și, în același timp, trebuie clarificat și demonstrat fără dubiu dacă ursul recoltat este cel pentru care s-a emis ordinul de extragere. Sunt extrem de importante aceste aspecte”, spune Tanczos.

Acesta crede că este regretabil că unii dintre colegii său se antepronunță în perioada de anchetă, iar el precizează că va aștepta să primească raportul oficial.

Despre asociația care a depus solicitare de derogare pentru ursul din Covasna, ministrul Barna Tanczos a spus că au fost trei cereri, din care două au fost respinse.

„Trebuie să menționăm că la minister, în ultimii aproape 2 ani, din iulie 2019 și până acum, au fost depuse peste 300 de solicitări de derogare, unele dintre ele au fost aprobate, altele respinse. În cazul acestei asociații, de exemplu, au fost 3 solicitări, două respinse și una aprobată. Cele trei solicitări se referă la 3 exemplare de urs care au atacat animale, au intrat în gospodării și au pus în pericol gospodării, bunuri și viața umană. Două au fost refuzate din lipsă de documente”, a spus ministrul.

Potrivit lui Tanczos, cel mai important, după finalizarea anchetei, este reanalizarea procedurii de acordare a derogărilor, iar el a propus reducerea la doar 60 de zile a unei astfel de derogări de extragere.

„Trebuie să revedem și să reorganizăm perioada de valabilitate a acestor derogări. Această valabilitate a fost, la un moment dat, de până la sfârșitul anului calendaristic, după aceea s-a redus la 60 de zile. Eu am propus reducerea și mai drastică, astfel încât dacă în câteva săptămâni nu se identifică acel urs care a provocat pagube sau a atacat oameni și nu se poate face extragerea, să își piardă valabilitatea acel document și eventual să fie refăcute documentațiile”, a spus Barna Tanczos.

Ministrul a precizat că nu este de acord ca aceste cote de intervenție să fie folosite în alt scop decât ca intervenție imediată, precisă, pentru eliminarea acelui exemplar care creează probleme. În cazul lui Arthur, se presupune că această extragere nu a fost făcută de un membru al asociației care a solicitat extragerea.

„Nu are rost să așteptăm un an de zile să vedem dacă îl mai vedem sau nu, nu are nicio logică ca această extragere să fie făcută de altcineva decât membrii acelei asociații de vânătoare. În cazul de față (...) se presupune că această extragere nu a fost făcută de un membru al asociației care a solicitat extragerea. Vom reanaliza aceste condiții, pentru că intervenția, chiar și prevenția, sunt două excepții prevăzute inclusiv de directiva europeană, care vin și trebuie să rezolve problemele punctuale imediat pentru a înlătura un pericol. Nimic altceva. Le-am cerut colegilor mei să urgentăm aceste discuții și procedurile pentru următoarele intervenții și prevenții astfel încât dacă vorbim de intervenție să fie strict în interesul cetățenilor, al protejării vieții umane și a bunurilor, animalelor, care sunt în proprietatea cetățenilor”, a mai spus ministrul.

Prinţul Emanuel von und zu Liechtenstein este acuzat de organizaţiile Agent Green şi VGT din Austria că a ucis ilegal cel mai mare urs din România.

Reprezentanții Agent Green susțin că ursul uriaș Arthur a fost împușcat de prințul austriac la Ojdula, Covasna, într-o arie naturală protejată. Ei spun că prințul și-a fundamentat uciderea celui mai mare urs prin derogarea oferită de Ministerul Mediului din România acordată pentru eliminarea unei ursoaice cu pui care ar fi cauzat pagube anul trecut la unele ferme din Ojdula, județul Covasna.

Dar în realitate, prințul nu a omorât ursul problemă, ci un mascul care trăia în adâncul pădurii și care nu venise niciodată în apropierea localităților, mai spun ecologiștii care monitorizau ursul.

Ecologiștii au acuzații grave și cer ajutorul Poliției și al Guvernului.

Sursa: Mediafax