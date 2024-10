USR îl acuză pe Ciolacu de ipocrizie, referitor la desecretizarea cheltuielilor vilei lui Iohannis

„Au trecut mai bine de 9 luni de când USR a cerut oficial Guvernului pe care Marcel Ciolacu îl conduce documente și explicații cu privire la milioanele de euro investite din banii românilor în . 9 luni în care atât premierul, cât și oamenii săi încalcă legea și îi sfidează pe românii cărora acum le cer votul”, scrie USR.

În completare, Ionuț Moșteanu, liderul deputaților USR, a spus: „Marcel Ciolacu este protectorul privilegiilor lui Klaus Iohannis. În timp ce PSD și PNL mimează ceartă în coaliție, renovarea vilei din Aviatorilor 86 continuă, pe banii românilor, într-un proiect de cel puțin 7 milioane de euro. Singurul partid care a avut curajul să ceară desecretizarea costurilor reale a fost USR. Și mereu am fost refuzați. Iar acum, Ciolacu vine cu ipocrizie și ne spune că va începe procedurile pentru transparentizarea cheltuielilor. Ca și cum nu ar fi fost premier în ultimul an și jumătate. Ca și cum nu ar fi avut și până acum pârghiile să facă ceva, dacă chiar ar fi vrut asta. Marcele, nu mai trage de timp, nu îl mai proteja pe Klaus Iohannis! Cu ce te are la mână?”.

Potrivit USR, „Regia Autonomă Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat (RA-APPS), care funcționează sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului (SGG) și, implicit, în subordinea premierului Marcel Ciolacu, are datoria să clarifice dacă reședința unifamilială de lux de 1.200 de metri pătrați pregătită pe Bulevardul Aviatorilor nr. 86 este destinată cuplului Klaus și Carmen Iohannis, ca locuință de protocol după încheierea mandatului prezidențial”.

Partidul a anunțat că Ionuț Moșteanu a depus la RA-APPS „o cerere oficială pentru a avea acces la contractul clasificat ca secret de către Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat (ORNISS), dar și la „orice alte documente asociate” acestuia, cum ar fi Hotărârea de Guvern nr. 999 din 10 august 2022, semnată de premierul Nicolae Ciucă, document care, de asemenea, nu a fost făcut public și a fost secretizat. Solicitarea a fost formulată de deputatul USR Ionuț Moșteanu în condițiile în care parlamentarii au certificate ORNISS și, prin lege, pot consulta documente clasificate”.

USR a cerut, de asemenea, clarificări cu privire la motivele „pentru care a fost secretizat contractul și criteriile care justifică această clasificare, având în vedere implicarea fondurilor publice într-un proiect de renovare a unei clădiri civile”.

Mai mult, deputatul USR Mihai Badea i-a cerut premierului Ciolacu, „secretarului general al Guvernului și șefului RA-APPS, printr-o interpelare și solicitare de documente, să confirme oficial beneficiarul reședinței de lux și să explice de ce au încălcat legea achizițiilor publice, alegând arbitrar contractorii, fără proceduri competitive și transparente”.

„Ulterior, când atât RA-APPS, cât și Guvernul Ciolacu au refuzat să ofere răspunsuri și să clarifice situația vilei din Aviatorilor 86, USR a cerut conducerii Camerei Deputaților să fie trimisă Curtea de Conturi la RA-APPS. Solicitarea s-a bazat pe prevederile Constituției potrivit cărora Curtea de Conturi controlează, la cererea Camerei Deputaților sau a Senatului, modul de gestionare a resurselor publice și raportează cele constatate. PSD și PNL, care dețin majoritatea în conducerea Parlamentului, au avut însă grijă să blocheze și această cerere, spre liniștea întâiului privilegiat al țării, Klaus Iohannis”, se mai arată în comunicatul USR.

(sursa: Mediafax)