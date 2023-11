USR: Pensiile speciale sunt prioritatea Coaliţiei PSD-PNL, pensionarii cu venituri mici, nu

"Premierul PSD Marcel Ciolacu anunţă triumfalist că noua lege a pensiilor va fi aprobată până la sfârşitul lunii noiembrie, dar uită să spună că aceasta trebuia să fie gata încă de la începutul anului, conform angajamentelor din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR). O nouă lege a pensiilor, care să crească cele mai mici pensii, să asigure sustenabilitatea sistemului de pensii, echitatea şi respectarea principiului contributivităţii, a fost introdusă de USR în PNRR încă din 2021. Scopul acestei legi era tocmai de a elimina inechităţile produse de Legea pensiilor din 2019, făcută de PSD, precizează USR, într-un comunicat de presă.



Potrivit sursei citate, "din cauza întârzierilor constante la respectarea jaloanelor din PNRR, întârzieri în urma cărora anul acesta România nu va mai încasa niciun euro din cele 5,5 miliarde de euro alocate anului 2023, această lege şi celelalte măsuri conexe vor face ca cele mai mici pensii ale românilor să nu crească de la începutul anului, aşa cum ar fi trebuit".



Creşterea pensiilor cu 13% de la 1 ianuarie 2023 nu are legătură cu noua lege a pensiilor pe care şi-a asumat-o România, ci este prevăzută deja în legea actuală, este indexarea automată anuală cu indicele de inflaţie. Creşterea celor mai mici pensii se va produce, potrivit propunerii anunţate de Marcel Ciolacu, de la 1 septembrie, cu 10 luni întârziere, prin egalizarea în sus a pensiilor mai mici, după finalizarea recalculării, aşa cum cere PNRR, mai spun liderii USR.



"Până în luna decembrie a acestui an, potrivit Jalonului 239, Ministerul Muncii şi Casa Naţională de Pensii Publice ar fi trebuit să termine recalcularea tuturor dosarelor de pensii. Nu s-a făcut acest lucru pentru că noua lege a pensiilor, care trebuia să fie gata în martie 2023, nu a fost gata. Acesta este motivul pentru care se amână cu cel puţin 10 luni creşterea pensiilor mici: Guvernul PSD-PNL nu şi-a făcut treaba", se mai arată în comunicatul de presă.



De asemenea, USR consideră că Guvernul PSD-PNL nu a prezentat niciun studiu de impact care să prezinte date concrete despre impactul bugetar al noii legi. În condiţiile în care cheltuielile cu pensiile speciale cresc în continuare în loc să scadă, aşa cum cerea PNRR, doar în primele nouă luni ale lui 2023, PSD şi PNL au împrumutat 2,6 miliarde de euro pentru a putea plăti pensiile la nivelul de acum.



"Dacă promisiunile din legea din 2019 s-au dovedit mincinoase, de ce am crede promisiunile de acum? Cum să credem că până în septembrie 2024, adică peste nouă luni, Casa Naţională de Pensii Publice va recalcula pensiile a 4,8 milioane de pensionari, când ei nu au fost în stare în doi ani să termine măcar verificarea corectitudinii datelor din aceste dosare de pensii?", atrage atenţia deputatul USR Cristian Seidler.



În plus, USR susţine că, dacă ar fi dorit să crească cu adevărat pensiile, şi mai ales cele mai mici pensii ale românilor, Guvernul PSD-PNL ar fi putut să o facă încă de anul acesta.