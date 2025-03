Dîncu: Patru candidați au șanse să intre în turul doi

„Ceea ce este clar este că avem patru candidați care au șanse, asta este părerea mea de om cu experiență în sondaje, sunt patru candidați care pot intra în turul doi și care au șanse acolo. Sunt Simion, Crin Antonescu, Ponta și Nicușor Dan. Doi sunt indepndenți, doi sunt reprezentanții unor partide”, a spus, luni, la B1 TV, Vasile Dîncu.

El spune că Antonescu are în spate două partide puternice.

„Crin Antonescu are în spate două parte care totalizează practic peste 40% din total, deci este firesc să aibă un procent măcar la jumătatea scorului celor două partide, deci Crin Antonescu este unul dintre cei care, dacă partidele vor acțiuna așa cum și-au propus și sunt obligate să o facă, are șanse să intre în turul doi”, a declarat Dâîncu.

Social-democratul a vorbit și despre campaniile celorlalți trei candidați.

„Dacă e vorba de celălalt care intră în turul doi aici sunt mai multe posibilități; Nicușor Dan am văzut că își face o campanie puternică pe TikTok, pe Facebook, peste tot, foarte scumpă cred, pe de altă parte Victor Ponta am văzut că a intrat puternic cu comunicare, el poate beneficia și de electoratul nemulțumit că nu are om în turul doi din partea PSD, iar Simion evident că se bazează pe moștenirea lui Georgescu. De fapt, pe moștenirea lui Georgescu văd că se bate toată lumea”, a adăugat liderul PSD.

(sursa: Mediafax)