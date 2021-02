VIDEO + LIVETEXT. Ministrul Justiției a semnat propunerea de proiect legislativ pentru desființarea SIIJ

Ministrul Justiției, Stelian Ion, a afirmat, vineri, în cadrul unei conferințe de presă, că a semnat propunerea de proiect legislativ pentru desființarea Secției de Investigare a Infracțiunilor din Justiție (SIIJ).

Conferința vine în contextul în care, în urmă cu o zi, Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a avizat negativ proiectul de desființare a SIIJ.

De asemenea, ministrul Justiției a precizat că avizul CSM este doar consultativ și, prin urmare, va trimite mai departe proiectul.

„Existența unei astfel de secții ar însemna o recunoaștere că în cadrul magistraților există un fenomen generalizat de infracționalitate, ceea ce nu e adevărat. Este un organ absolut ineficient, nu se poate ocupa de toate problemele din toate instanțele și are în lucru aproximativ 6.000 de doare. A avut o medie de trimitere în judecată de două rechizitorii pe an, foarte puțin, niciunul pentru fapte de corupție. Trebuie să avem instituții care să rezolve această problemă, corupția din justiție. Peste 17 milioane lei cheltuiți de la înființare cu rezultate foarte, foarte slabe. Din păcate, scopul acestei secții a fost acela de a pune presiune pe magistrații onești, care și-au făcut treaba. Am văzut și anomalii inimaginabile, anchetarea unor înalți funcționari europeni, încercări de oprire de a accede la o anumită funcție europeană, prin acte declarate ilegale ulterior de judecători. Magistrați din cadrul CSM, chemați în scop de intimidare la această secție, s-a văzut că aceste descinderi la secția specială nu au fost întemeiată. Acest proiect va merge în guvern, sper că se va adopta, va merge în parlament și acolo se va da un vot. Acum vorbim doar despre desființarea SIIJ.”, a afirmat Stelian Ion.

Stelian Ion a făcut referire și la atacurile la DNA, despre care a spus că au făcut parte dintr-o campanie susținută, cu exagerări masive.

„Nu putem ajunge la concluzia că DNA nu ar fi o instituție de încredere, că alte categorii pot fi anchetate de DNA, dar nu și magistrații. Eu am încredere în DNA, la fel susțin activitatea DIICOT. Susțin cu toată tăria activitatea anticorupție. Nu vreau să amestecăm lucrurile. Pentru mine avizul negativ al CSM reprezintă o dezamăgire. Nu am fost niciodată obtuz la idei de garanții pentru independența magistraților. Din partea membrilor CSM nu au venit propuneri concrete, altele decât cele pe care le-am eliminat din textul legii. Magistrații au deja un fel de imunitate, legat de percheziții, arestări, rețineri care nu pot fi făcute decât cu avizele secțiilor din CSM. A introduce acum alte imunități, un aviz pentru trimiteri în judecată, înseamnă imunități, au fost numite super-imunități. Astfel de propuneri nu fac bine nici măcar magistraților. Vom continua discuțiile pe găsirea unor garanții suplimentare, dacă vor fi identificate, dar aceste garanții nu pot fi cele din proiectul inițial de lege. Mă așteptam la o discuție de un anumit nivel în CSM, nivelul discuției a fost coborât nu de mine. Mi s-a părut total nepotrivită atitudinea din partea câtorva - puțini - membri din CSM. Ideea unei demisii a mea e absolut exclusă, m-am luptat cu toate mijloacele pentru apărarea independenței magistraților, pentru apărarea ideii de justiție corectă.”, a mai afirmat ministru Justiției.

În ceea ce privește bugetul, ministrul a declarat că nu este unul mai mic, dacă avem în vedere ajustările care s-au făcut anul trecut la rectificare.

„Și anul trecut s-a pornit cu o sumă un pic mai mică, acoperită la rectificare. Și anul acesta la fel sunt avute în vedere și bugetul MJ este comparabil cu cel de anul trecut. Sigur, mi-aș dori mult mai mult, am avut anumite negocieri cu ministrul Finanțelor, la care a răspuns pozitiv. Justiția trebuie susținută și nu doar din vorbe. Pensionările sunt un element de îngrijorare. Este vorba și de condițiile de lucrul, sunt judecători care au în lucru sute de dosare. Îmi propun să găsesc soluții pentru a-i determina să rămână. Într-un stat normal magistrații lucrează până la vârste înaintate. Autoritățile italiene au primit solicitări repetate pentru o discuție bilaterală, a fost o perioadă de instabilitate acolo, însă trebuie să vedem că de curând a fost adoptată în Italia, o chestiune colaterală, s-a creat de-a lungul timpului o rețetă pentru unii fugari, acum legea italiană adoptată în 5 februarie prevede o condiție obligatorie de ședere de 5 ani pentru a obține statutul de rezident. Avem cazuri cu nume de rezonanță, care scandalizează opinia publică, ne interesează să-i aducem pe toți și se lucrează intens, inclusiv pe cale diplomatică. Nu am exclus de plano discuția privind garanțiile de independență, m-a surprins ultimul paragraf de la CSM, este incorect. Factual nu e corectă această afirmație. Am făcut invitația să purtăm aceste discuții în cazul proiectului pentru legile justiției. Să condiționezi desființarea SIIJ de alte elemente nu e tocmai normal. Până la sfârșitul lui aprilie vrem să trimitem în Parlament cele trei proiecte de modificare a legilor justiției. Acele super-imunități au venit din partea CSM, atât, nimic mai mult.”

Ministrul Justiției a făcut referire, în cadrul conferinței, și la cazurile de violență împotriva copiilor, în contextul imaginilor apărute în spațiul public cu diferite astfel de cazuri.

„Este cutremurător ce vedem uneori că se întâmplă în jurul nostru. Există din păcate un fenomen de violență și abuzuri asupra celor rămași fără protecție. Există o preocupare foarte pregnantă asupra acestui subiect și trebuie să luăm anumite măsuri, ele nu se iau doar într-un minister. Împreună cu MAI, trebuie să existe un set de măsuri care să protejeze categoriile vulnerabile. Avem discuții pentru constituirea unui grup de lucru. Uneori e vorba de carențe legislative, alteori de administrație, de aplicare a legii. Parchetele și instanțele trebuie să aibă o evidență foarte clară a cazurilor, a soluțiilor date și să le analizăm.”

În privința cazului Bica, Stelian Ion a afirmat că instanța italiană a recunoscut sentința pronunțată în România, totuși, acesta a precizat că nu are date în acest moment cu privire la rămânerea definitivă a sentinței.