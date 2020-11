VIDEO. Ludovic Orban, la „Ora prim-ministrului”: În construcția bugetară pe care o pregătim nu vom crește taxele și impozitele

Camera Deputaților a început, luni, ședința în care premierul Ludovic Orban prezintă stadiul elaborării proiectelor bugetului de stat și bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2021.

Orban este prezent la dezbaterea "Ora prim-ministrului" din Parlament la solicitarea grupului PSD.

Principalele declarații ale lui Ludovic Orban:

„Sincer, sunt un pic nedumerit de această chemare în fața Camerei Deputaților, dar respect instituția și am venit. În ce privește reglementările legale, lucrurile sunt clare: în an electoral – cum e 2020, chiar dacă unii dintre dumneavoastră nu vor alegeri – obligația de depunere a bugetului de stat e ca guvernul să depună proiectul de lege în termen de 15 zile de la învestirea noului guvern. Munca noastră este îngreunată pentru că foarte multe legi adoptate de Parlament au generat cheltuieli suplimentare fără să fie prevăzută sursa de venit și sără să existe vreo bază în veniturile bugetului. În construcția bugetară pe care o pregătim nu vom crește taxele și impozitele. Orice creștere de venituri va avea la bază eficientizarea ANAF, digitalizarea colectării taxelor și impozitelor, reducerea evaziunii fiscale. Vom asigura resursele pentru cheltuielile cu pensiile și de personal. România, pentru o revenire rapidă din criza economică, are nevoie de investiții publice și trebuie să asigurăm resursele financiare necesare pentru a susține trendul stabilit deja prin bugetul 2020. Țineți cont că va trebui să includem în buget sumele pentru cofinanțarea proiectelor pe fonduri europene, care vor crește în perioada 2021 – 2023, pentru că noi am crescut absorbția fondurilor europene. Pe lângă proiectele începute în vechiul buget UE, va trebui să pornim proiecte de investiții pe noul buget al UE și din programul de reziliență.”